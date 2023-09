¿Qué tanto quieren tener hijos actualmente los colombianos?

Al parecer, según datos de una reciente encuesta, los colombianos cada vez quieren menos tener hijos y el motivo de esta decisión, de acuerdo al sondeo, podría obedecer a factores como la economía y otros que tendrían en cuenta, principalmente, las mujeres.

De acuerdo con Martín Orozco, gerente InvamerApp, el factor económico para no tener hijos pesa, especialmente "en la región suroccidental y (la) zona cafetera" del país.

Según la encuesta realizada, el 57.8 % de los colombianos tiene hijos y volvería a tenerlos, el 20.6 % no tiene pero quiere tenerlos, mientras que el 16.9 % de los encuestas no tiene ni quiere tenerlos y solo el 4.7 % tiene y, de poder, no los tendría.

"Si sumas el porcentaje de quienes tienen y no tienen, pero quieren, da un poco menos del 80 %, es decir, al parecer, está bajando el porcentaje de personas que al final van a terminar con hijos", explicó Martín Orozco en Mañanas Blu, cuando Colombia está al aire.

Publicidad

¿Por qué en Colombia no quieren tener hijos?

Otros de los motivos que arrojó el estudio, por los cuales no quieren tener hijos actualmente las personas pasan porque es una "responsabilidad muy grande (casi 50 %), es mejor no traer hijos a este mundo" y "no hay plata", este último, con casi un 33 %. Otros, en menor cantidad, expresan que prefieren tener mascotas.

Asimismo, Martín Orozco explicó que "en Caribe es donde menos personas dicen no querer hijos", mientras que, en cuanto al poder adquisitivo, señaló que "es un poco más el porcentaje los que tienen hijos en estratos bajos, pero es muy pequeña la diferencia" y que "donde más personas dicen no querer y no tienen, es en los estratos altos, con un 26 %"

Esta encuesta se da teniendo en cuenta que, según reveló recientemente el Dane, hace poco Colombia pasó por el el trimestre de más bajos de nacimientos desde 2014.

Publicidad

"Hoy estamos en la tasa más baja, como lo mencionó el Dane ayer. Pero ha sucedido, no solo en Colombia, sino en el resto de América Latina y el mundo. En los próximos años viene un decrecimiento de la población, definitivamente es una tendencia mundial", explicó Angela Granger, economista cartagenera, consultora en temas de educación, pobreza y desarrollo, quien actualmente trabaja con Inclusión SAS y la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura.

Según explicó Granfer, "este fenómeno de disminución de la tasa de natalidad y fecundidad empezó hace décadas" y es algo que "está relacionado sobre todo al costo que tiene para las mujeres tener hijos", pues "cada vez es más costoso un embarazo y tener hijos, no solo en lo monetario, sino el llamado costo de oportunidad".