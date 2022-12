Queremos dignificar a los niños: gobernador tras prohibir reinados en Risaralda

Sigifredo Salazar, gobernador de Risaralda, habló en Mañanas BLU sobre el decreto que prohíbe los reinados juveniles en los establecimientos públicos que tienen que ver con el departamento.



El gobernador afirmó que la iniciativa se dio por una solicitud de un concejal de Santa Rosa con el fin de “dignificar la vida de los niños y jóvenes”.



Explicó que contrario a los reinados, la administración buscará apoyar concursos “de educación, de deporte, ferias de conocimiento, de cultura, mejor dicho, eventos en los que haya otras habilidades y no sea sobre la belleza”.



Salazar reveló que el decreto ha caído muy bien “entre la mayoría de las personas del departamento, especialmente entre los padres de familia pues ellos no quieren que sus hijas se estén exponiendo por ahí”.



Agregó que también se beneficia la economía pues “las familias estaban gastando cantidades increíbles de dinero en los reinados, sale hasta más costoso que enviarlas al reinado de Cartagena”.



El funcionario dijo que tiene la responsabilidad de “impartir educación y calidad, las niñas pueden participar en los reinados cuando tengan la edad, nadie les está diciendo que eso está mal y no pueden hacerlo”.



“Solamente queremos trabajar en el tema de educación y de tolerancia en el departamento”, aseguró Salazar.



