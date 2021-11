El partido político Comunes denunció, ante la Comisión de la Verdad, que la muerte del jefe guerrillero 'Alfonso Cano', ocurrida el 4 de noviembre de 2001, en el marco de la operación Odiseo, ocurrió en un operativo fuera de combate.

La senadora Victoria Sandino, emitió la carta a la Comisión de la Verdad, y explicó en Mañanas BLU que el objetivo de esta acción es conocer lo qué realmente pasó y bajo qué circunstancias se llevó a cabo la muerte de 'Alfonso Cano', máximo comandante de las Farc en ese momento.

La senadora expresó qué están recogiendo una serie de testimonios y declaraciones sobre lo que ocurrió dicho ataque para argumentar que se trató de una ejecución fuera de combate.

"Lo que hemos pedido a la Comisión de la Verdad, a través de su presidente, es justamente que se den, que se faciliten, que la comisión facilite o que busque las condiciones, que establezcamos una ruta para que podamos, nosotros quienes estamos en proceso de reincorporación y quienes estamos recogiendo estos testimonios y esta información, podamos aportar verdad al respecto, pero que también que las distintas partes puedan hacer lo propio", señaló la senadora Sandino.

Uno de los objetivos de esta petición, es conocer por qué el presidente de la República en aquel momento, Juan Manuel Santos, dio la orden de asesinato, si es que se dio.

“Aquí lo queremos es construir con la verdad. Queremos conocer esas causas, por ejemplo, tal como lo dijo el presidente Santos que él ordenó la ejecución de Alfonso Cano, justamente cuando estaban en diálogos exploratorios, directamente con Alfonso Cano. Entre otra de las cosas es por qué el presidente ordenó la muerte de él”.

Ante las reacciones que ha tenido dicha petición, la senadora Sandino agregó que lo que quieren es contribuir con la verdad, más no buscan efectuar un juicio: "No estamos haciendo el juicio, no hemos dicho pues que este hecho o lo otro, lo que estamos diciendo es, necesitamos contribuir con la verdad".

El operativo que dio con la muerte del líder guerrillero 'Alfonso Cano' fue legítimo, agregó la senadora. Sin embargo, quiere esclarecer por qué se dio la ejecución, cuando simplemente pudo haber sido simplemente capturado.

