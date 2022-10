¿Quién está detrás del caso de posible intoxicación en un colegio en Funza?

La historia de la Fundación Vive Colombia, dedicada a participar y ganar en licitaciones por el Programa de Alimentación Escolar en varias regiones, es de vieja data. El año pasado la Secretaría de Educación de Cundinamarca estaba decidiendo la adjudicación de su programa de alimentación para los dos semestres escolares del 2018.

En el proceso se presentaron dos oferentes, uno de ellos la Fundación Vive Colombia. El otro hizo una denuncia ante la mesa técnica encargada de decidir la licitación porque, en su opinión, Vive Colombia había presentado documentos falsos, algo que nunca se probó.

Por las denuncias, la Secretaría de Educación decidió declarar desierta la licitación el 14 de febrero de 2018 y contrató a la Bolsa Mercantil Colombiana para que esta se encargara de decidir a quién entregarle el contrato.

El proceso pasó de la Gobernación a la Bolsa Mercantil, pero, aunque la decisión cambió de escritorio, los oferentes siguieron siendo los mismos. Fundación Vive Colombia volvió a presentarse en el proceso y días después la Bolsa Mercantil le entregó el contrato por $ 41.000 millones para la operación y la entrega de alimentos a los niños del departamento.

Los problemas

El 19 de junio pasado el Invima decomisó tres toneladas de carne no apta para el consumo humano que iban a ser distribuidas en los colegios del departamento. El dueño de la carne encontrada en unas bodegas en el municipio de Mosquera era la Fundación Vive Colombia. El Invima inició un proceso administrativo y ordenó el decomiso, además de enviarle toda la información a la Gobernación. Pero la administración de Jorge Rey no determinó ninguna sanción a Vive Colombia a pesar de las evidencias del Instituto de Vigilancia a Medicamentos y Alimentos. Solo por la rápida acción del Invima la carne no llegó a los comedores escolares.

El representante legal de la Fundación es Germán Almanza Hernández, un reconocido empresario del PAE en Cundinamarca que trabajó en el pasado con Miguel Ángel Villalobos. Villalobos Sabogal fue diputado de la Asamblea Departamental de Cundinamarca y congresista hace varios años. El propio gobernador Rey aceptó en su momento a BLU Radio que conocía a Villalobos y que había trabajado con él en política.

Luego, la Dian, en enero de este año, anunció una investigación por una posible evasión de impuesto de parte de la fundación contratista del PAE en Cundinamarca y por otras maniobras ilegales. Pero eso tampoco ha sido ni sancionado ni investigado por la Gobernación hasta ahora.

El último incidente tiene que ver con una posible intoxicación de alrededor de 100 niños en el colegio público La Básica de Funza. Aunque aún hay mucha confusión sobre los hechos, las autoridades del colegio tuvieron que avisarles a algunos padres que sus hijos estaban siendo trasladados a un centro asistencial por posible intoxicación.

Funza es un municipio certificado en educación por lo que puede hacer sus contrataciones para el PAE de manera autónoma, sin depender de la Gobernación. Pero BLU Radio pudo confirmar que el actual contratista que opera el PAE en Funza es la Unión Temporal Nutrifunza que está compuesta por la Fundación Caminemos Juntos con un 62 % y, de nuevo, la Fundación Vive Colombia con un 38 % de participación.

Otro dato importante es que el gobernador Rey fue alcalde del municipio de Funza y tiene mucho respaldo político allí.

Los padres de familia están esperando el dictamen oficial de los médicos. La Gobernación respondió que la Alcaldía es quien debe hacer las investigaciones por ser responsable de su propia contratación. En Cundinamarca ya hay dos nuevas empresas operadoras del PAE, pero a pesar de todos los tropiezos de Vive Colombia durante el año anterior, Cundinamarca nunca sancionó a las personas detrás de la fundación y hasta ahora la Procuraduría tampoco se ha pronunciado sobre posibles hechos irregulares en el PAE en ese departamento.