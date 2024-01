"¿Quién se está quedando con la plata?": presidente de Fedegán especula irregularidades en ganadería

Los impactos derivados del fenómeno de El Niño trascienden más allá de las altas temperaturas e incendios, afectando de manera significativa a la ganadería. Según Fedegán, se anticipan descensos en la producción de leche que podrían oscilar entre el 35 % y el 40 %. En el ámbito de la carne, se prevé una disminución de hasta el 20 % en el valor de los animales. Además, durante el período comprendido entre el 1 de diciembre y el 15 de enero, se registró un total de más de 8.800 bovinos fallecidos a causa de las elevadas temperaturas.

Para hablar sobre la amenaza de una carestía en la leche y una afectación en la industria ganadera se conectó a Mañanas Blu, con Camila Zuluaga, Jose Félix Lafourie, presidente de Fedegán.

“Ustedes recordarán las dificultades que tuve con el Gobierno de Santos, nos quitaron el Fondo Nacional del Ganado, nos restablecieron un derecho legal y finalmente volvimos a conquistar mercados”, indicó.

Según el presidente de Fedegán, en el año 2022, cerraron con 502 millones de dólares en la exportación de la carne, pero en 2023, superaron “apenas los 300 millones de dólares, es decir se cayó notoriamente las exportaciones de carnes y animales en pie”.

“Eso tiene un impacto muy alto en el sector, en mayo del año 2022, el valor que le pagaban a los ganaderos era de 9100 pesos potrero- báscula, un año y medio después está a $7400, una caída del más del 20 %”, señaló Lafourie. “¿Si los ganaderos estamos vendiendo el ganado 20 % menos, por qué los consumidores tienen que estar pagando el mismo precio al que compraban la carne en mayo de 2022, es decir un año y medio después? Porque no se han tomado las medidas que hemos venido formulando para que el mercado interno, pueda absorber lo que no se exporta”, indicó

Lafourie agregó que el año pasado todos los procesadores de leche estaban desesperados por comprar leche cruzada a los ganaderos para poder producir productos como el queso.

“La tasa de cambio estaba a 5000 pesos, hoy la tasa de cambio está a $3900. Hay mucha leche importada, que no hay derecho a que en Colombia, más de la totalidad de la leche cruda que se produce, no se procesa. Aquí hay que tener elementos de política interna. Entonces yo no sé si el presidente tiene razón o no, pero evidentemente cuando hay choques macro como el que estamos viendo por un problema de tasa de cambio, yo lo atribuyo especialmente a la coca, el gabinete tiene que moverse”, apuntó.

Lafaurie, además hizo una denuncia al aire en la que indicaba que en el negocio de la carne “hay alguien que se queda con 4 o 5 billones de pesos”.

“Toda una cantidad de gente que compra ganado en efectivo, lo trae de los llanos, de diferentes lugares del país, lo sacrifica sin ningún tipo de control y después lo vende como carne caliente, ¿dónde está el secretario de Salud de Bogotá? ¿Dónde está el secretario del Interior de Bogotá? ¿Por qué la carne no ha bajado?”, puntualizó.

Ante la problemática del fenómeno de El Niño, el precio de la carne va a subir.

Escuche la entrevista completa: