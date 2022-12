¿Quiénes acusan a Pacho Santos de apoyar creación del Bloque Capital de las AUC?

La Fiscalía General de la Nación rechazó la solicitud de prescripción de la investigación que cursa contra del ex vicepresidente Francisco Santos Calderón, por presunta participación en la creación del Bloque Capital de las Autodefensas Unidas de Colombia.



El ente de investigación lleva 8 años indagando varias acusaciones en contra del ahora candidato a la Alcaldía de Bogotá por el uribismo (Lea también: En firme investigación a Pacho Santos por supuesta creación de Bloque Capital ).



Son al menos 20 testimonios en contra de Santos, de los cuales 10 son de exparamilitares: Salvatore Mancuso; Diego Fernando Murillo, alias Don Berna; Fredy Rendón Herrera, alias el Alemán; Jorge Ernesto Rojas, Rodrigo Tovar Pupo alias Jorge 40; Jesús Emiro Pereira, Robert Reyes, Jesús Sánchez, Edwin Tirado Morales y José Pérez.



Los otros 10 son de la líder de izquierda Aída Avella; Gustavo Gallón Giraldo, fundador de la Comisión Colombiana de Juristas (CCJ); varias ONG.



En 2007, en medio del escándalo de la parapolítica, el exjefe paramilitar Salvatore Mancuso dijo durante versión libre que entre 1997 y 1999, Santos se reunió en varias ocasiones con Carlos Castaño y supuestamente le había propuesto crear un bloque en Bogotá.



Incluso, el extraditado paramilitar Mancuso dijo que le había propuesto ser el comandante de ese bloque a Francisco Santos (Lea también: Con señalamientos, Canal Capital me está poniendo una lápida: concejal Ramírez ).



Supuestamente, según la versión de Mancuso, Francisco Santos también se reunió en Bogotá con Rodrigo Tovar, alias 'Jorge 40' y en Tierralta, Córdoba, con Fredy Rendón, alias 'El Alemán'.



El testimonio, según recopila la Revista Semana, en un artículo del año 2013, “fue corroborado por alias ‘Don Berna’, Diego Fernando Murillo”.



Alias ‘Don Berna’ envió una carta a la Corte Suprema y dijo que Francisco Santos se habría reunido con Carlos Castaño buscando la conformación de un bloque capital, cuenta el portal Lasillavacia.com



También ‘El Alemán’ declaró y aseguró que sí se reunió con Santos en 1997, pero que no se habló de la creación de un Bloque Capital de las autodefensas (Lea también: ?Capturan al excongresista Julio Manzur por parapolítica ).



Por otro lado, alias 'Jorge 40' aseguró, en un texto autobiográfico titulado Mi vida como autodefensa, que “conoció a Pacho Santos en una parranda vallenata y que sí le había preguntado a Mancuso sobre las AUC en Bogotá”, tal como lo explica el diario El Espectador en un artículo publicado en abril del presente año .



El ex vicepresidente del Gobierno de Álvaro Uribe admitió en 2010 haberse reunido entre los años 1996 y 1997 con paramilitares, dos veces con Carlos Castaño (una en Montería con el asesor de paz Carlos Franco y otra en el club de El Tiempo con tres periodistas de esa casa editorial) y dos veces con Salvatore Mancuso (una con la Fundación País Libre y otra cuando estaba dedicado al Mandato por la Paz).



El 27 de marzo de 2015, la dirigente de la Unión Patriótica Aída Avella, en medio de un debate, le preguntó: “explíquele al país por qué se reunió cinco veces con Salvatore Mancuso, por qué tenía contacto directo con los Castaño”.



Además, Gustavo Gallón Giraldo, fundador de la Comisión Colombiana de Juristas (CCJ), confirmó que el encuentro se dio en la sede de El Tiempo pero que cuando le preguntó por detalles, supuestamente se puso nervioso y se fue rápido, argumentando que iba tarde para una cita (Lea también: Si hay terror no vamos a quedarnos callados: Francisco Santos ).



En el año 2011, varias ONG también aportaron pruebas contra Santos.



En 2012, Salvatore Mancuso volvió a pronunciarse, esta vez en una entrevista radial, y manifestó: “apoyé la reelección de Uribe con propaganda y dinero (…) Yo entiendo los intereses de saber, pero entiéndame que para mí es complicado contar todo esto por favor entiendan”.