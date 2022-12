Quienes adquirieron Medimás no sabían lo que estaban comprando: Acemi

Jaime Arias Ramírez, presidente de ACEMI, gremio de las EPS, habló en Mañanas BLU sobre la decisión de la Procuraduría de suspender por tres meses al superintendente de Salud por cuenta de la crisis de Medimás.



El presidente del gremio asegura que considera que lo importante es “aportar soluciones porque de lo contrario se entrará en un pleito distinto”.



Afirmó que es de suma relevancia encontrar una salida al tema de Medimás pues el tema se está convirtiendo en “una calle ciega”.



Ramírez afirma que considera que quienes adquirieron Medimás “no sabían lo que estaban comprando porque fue recibida con un deterioro gigantesco y arreglar todo eso requiere tiempo”.



Le puede interesar: Por crisis Medimás, Procuraduría suspende por 3 meses al superintendente de Salud.



Aseguró que no cree que los pacientes vayan a recibir algún “alivio” con la noticia de la suspensión del superintendente pues la situación “es cada vez más confusa”.



“El futuro de esa empresa es muy difícil y lo peor es que esas cosas se trasladan en cadena a las demás”, dijo.



Por su parte, Olga Lucia Zuluaga, directora de la Asociación Colombiana de Empresas Sociales del Estado y Hospitales Públicos, Acesi, se refirió a la crisis de Medimás.



Zuluaga afirmó que, en la parte de hospitales, en la gran mayoría del país, el problema no eran las tarifas, sino que “no hubo los acercamientos debidos a tiempo y en otros casos donde sí hubo no se cumplieron los acuerdos pactados”.



Consideró que la sanción al superintendente “no solucionará nada” pues en últimas la solución “no la tiene que dar la Superintendencia”.



“Lo grave de esta situación es que aquí lo que se está tratando es la vida de las personas, no podemos decirles como venga en seis meses y miramos. La gente se está muriendo”.



Publicidad