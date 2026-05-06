"Quieren acabar el debate académico": profesor Diego Torres por amenazas de muerte en U. Nacional

El profesor Diego Torres, representante profesoral de la Universidad Nacional de Colombia, denunció en Mañanas Blu un clima de hostilidad, acoso y graves amenazas de muerte en su contra tras manifestar su oposición a las políticas que el Gobierno Nacional intenta implementar en la institución.

Según Torres, la universidad está siendo objeto de una "instrumentalización política" que busca silenciar las voces críticas y forzar cambios estructurales sin el debido consenso académico.

El origen de las tensiones recientes se sitúa en la creación de la Mesa Constituyente Universitaria (MCUN), una iniciativa que Torres describe como un instrumento de presión alineado con la propuesta de constituyente nacional del Ejecutivo.

"El gobierno está en campaña y lleva ya más de 2 años tratando de instrumentalizar la universidad", afirmó el docente, señalando que la inauguración de un edificio de artes fue utilizada como plataforma política para lanzar dicha mesa.Amenazas y falta de garantías.



Torres relató que la universidad amaneció con pintas y grafitis amenazantes tras haber promovido protestas pacíficas y carteles en contra de la imposición de la MCUN.

"Amanecí con amenazas contra mí directamente, amenazas de muerte", reveló, añadiendo que este tipo de hostigamiento se extiende a otros profesores y estudiantes que no comparten la línea del gobierno.

El profesor también criticó la actitud del Consejo Superior Universitario, al cual acusa de estar mayoritariamente compuesto por delegados de la Presidencia que han ignorado las alertas de ilegalidad en procesos previos, como el nombramiento del profesor Leopoldo Múnera.

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"Insinuaron que la violencia era absolutamente normal en un ambiente académico, lo cual no es cierto", denunció.



Dudas sobre el respaldo estudiantil

Uno de los puntos más polémicos de sus declaraciones fue la afirmación de que el público que asistió a los eventos del presidente Gustavo Petro en el campus no representaba fielmente a la comunidad estudiantil.

"Sabemos que ayer las personas que vinieron a la Universidad Nacional en su gran mayoría no eran estudiantes de la Universidad Nacional", sostuvo Torres, sugiriendo que se movilizó a personas ajenas a la institución para simular apoyo a las propuestas gubernamentales.

Finalmente, el docente rechazó los señalamientos de politización que el propio presidente Petro lanzó contra el rector de la universidad. Para Torres, estas etiquetas son parte de una estrategia de fragmentación para buscar "enemigos" internos.

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"Quieren acabar el debate y cuando se acabe el debate se acabe la academia", concluyó, reafirmando su compromiso con la independencia de la universidad frente a lo que considera una "obsesión política" del actual gobierno.

Escuche la entrevista aquí: