Autoridades investigan grafitis del ELN en zona rural de Santo Domingo, Antioquia

Un video divulgado por la Corporación para la Paz y el Desarrollo Social – CORPADES - motivó que las autoridades en AntioquiaAntioquia indaguen sobre la presencia en la vereda Cubiletes del municipio de Santo Domingo, del ELN, pues allí se evidencian grafitis de esta guerrilla pintados en las viviendas.

Aunque la denuncia de esta corporación da cuenta de que esto podría evidenciar un avance territorial de este grupo en la región, el coronel Óscar Mauricio Rico, comandante de la Policía en Antioquia, manifestó que están indagando si en verdad los autores son miembros de este grupo al margen de la ley o si los están suplantando.

"Sí, se está verificando la veracidad que corresponde a esta estructura delincuencial criminal y que no haga parte de unas acciones deliberadas independientes con el propósito de crear un ambiente propicio para generar casos de extorsión. Es lo que estamos decantando nosotros y qué incidencia tiene esta estructura que aparece estos grafitis del ELN, si obedecen y corresponden a esa estructura criminal, o al contrario, hacen parte de otra estructura criminal con el propósito de causar como ese caos y ese pánico para lo dije anteriormente agilizar y generar esos temas de extorsión", detalló el coronel.

Aún así las comunidades rurales sienten temor ante este tipo de situaciones, por lo que piden acciones a las autoridades, además por el conflicto del que es foco el Nordeste antioqueño, donde tiene injerencia el Clan del Golfo y las disidencias de las Farc.



Otras intimidaciones recientes

A la par, las autoridades en Antioquia están sumamente preocupadas porque los grupos ilegales encontraron una nueva manera de comunicarse con las comunidades y así poderles informar de diversas acciones criminales a realizar en diferentes municipios como El Bagre, Ituango y Valdivia.

Aunque parezca muy sofisticado, los delincuentes envían mensajes y hasta audios de WhatsApp para decirle a las personas que habrá enfrentamientos, retenes o simplemente para intimidarlos.