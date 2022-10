Quiero a la Policía y no me presté a ilegalidades: desertora acusada de espionaje

Tania Lorena Pérez, oficial de Policía venezolana que tras desertar e ingresar a Colombia fue acusada de espionaje, aseguró en Mañanas BLU que detrás los señalamientos en su contra hubo animadversión por parte de subalternos debido a su rectitud.

“No fue lo que yo hice, fue que cuando yo llegué había compañeros que también pertenecían a la institución y al verme pensarían que vendría a hacer cualquier tipo de esas cosas y me señalaron”, indicó Pérez.

“Yo pasé la trocha, estaba de servicio. Dije ‘ya vengo y me volé’”, contó la uniformada.

“Me vine para San Antonio, pasé la trocha, me encontré con mi papá y mi mamá. Ellos me llevaron hasta Migración. Yo de hecho entré uniformada, di declaración, que como yo quería mi institución por eso era que me entregaba, porque ahora vendrían una serie de irregularidades con el nuevo jefe y yo no estaba de acuerdo con eso y sabía que me iba a ir mal”, aseguró.

“Yo era de medios sociales, manejaba todo lo que eran redes sociales de la institución. Había un jefe que era muy recto, yo trabajaba de la mano de él. Creé muchos enemigos entre esos compañeros policías porque yo no les permitía hacer cosas ilícitas”, aseguró.

“Cuando a él lo cambiaron, llegó otro jefe y él no tenía esas intenciones. Al darme cuenta que él venía con ganas de tener enriquecimiento ilícito, pues yo me fui”, indicó.

