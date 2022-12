Quisiera pegarle una patada en el culo a Blatter sin ninguna duda: Maradona

una buena relación con el presidente de la FIFA, Joseph Blatter.

“Quisiera pegarle una patada en el culo a Blatter, sin ninguna duda”, dijo Maradona.

El exfutbolista también aceptó que tiene pensado ser técnico, aunque prefiere “darle un castigo” a Blatter.

"Ser técnico me ronda por la cabeza, pero me suena más la idea de ir con el príncipe Ali a la FIFA a quitarle la Presidencia al corrupto de Blatter y decirle: ‘date cuenta del daño que nos hiciste a los colombianos’. Ándate, basta, no más”, finalizó.