Rappitenderos denuncian oleada de pedidos “absurdos” por 2.000 pesos o menos

Una notificación de Soy Rappi dice al rappitendero que tiene unos segundos para aceptar la entrega de cinco pedidos por 8.703 pesos y recorrer 7.3 kilómetros. Otra le ofrece entregar 2 pedidos por 4.108 pesos y otra más habla de 2 entregas por 2.893 pesos.

Varios domiciliarios le dijeron a BLU Radio que esos precios son inferiores a lo que se ofrecía en la misma aplicación hace unas semanas y que los pedidos les parecen “absurdos”. Sin embargo, en medio del desempleo y la crisis la mayoría los acepta.

"Va a ganar un domiciliario 2.000 pesos en un domicilio en el que se demora una hora. Vamos a multiplicar eso por 12 horas: Va a ganarse un aproximado de 24.000 pesos por 12 horas conectado", aseguró un rappitendero, que pidió la reserva de su nombre.

A algunos rappitenderos les dijeron que hubo un problema de actualización de la app, sin embargo, los precios no han mejorado.

"Yo tuve que trasladarme del centro comercial San Rafael (en la calle 134) a la calle 128 con 46 a recoger el pedido para luego llevarlo a la 112 con 17 por un precio de 5.200 pesos. Yo me movilizo en bicicleta", señaló otro de los mensajeros.

Los rappitenderos no son considerados como empleados por la plataforma. Es decir, no tienen un contrato laboral ni seguridad social y la compañía no está obligada a entregarles dotación de tapabocas para afrontar el riesgo de COVID-19.

"A mis compañeros de trabajo les han robado la bicicleta, les han robado teléfonos, hay un aumento de los atracos porque la gente está desesperada. También asumimos el riesgo del COVID-19", dijo una tercera persona.

El número de rappitenderos se disparó en medio del aislamiento ya que es una de las pocas actividades que no se vio obligada a parar. Sin embargo, a medida que se reactivan nuevos sectores muchos consumidores han decidido salir por si mismos a recoger los pedidos o los han reducido, lo que también afecta el desempeño de la app.

