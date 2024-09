Razones de protesta de transportadores: "No podemos seguir trabajando, estamos quebrados"

En el transcurso de la mañana de este lunes 2 de septiembre, ya se presentaron bloqueos de transportadores en la vía Bucaramanga, complicando la movilidad en Santander.

Estos bloqueos se suman a los que se vienen presentando desde ayer en diferentes vías del departamento.

Según los reportes, son cuatro los puntos de bloqueo en Santander. Uno de ellos es en las vías que comunican Bucaramanga con Cúcuta, en el departamento de Norte de Santander.

Otro bloqueo se encuentra en la vía San Gil-Barbosa; además, la situación es crítica en el punto de ingreso desde la costa Atlántica hacia Bucaramanga.

Esta situación está generando complicaciones en la vida de muchos viajeros, así como en el trabajo de los transportadores.

En diálogo con Mañanas Blu, Jenny Alvarado, representante de los transportadores en la zona del oriente del país, expresó su preocupación por la falta de regulación y el exceso de vehículos en el mercado.

Según Alvarado, los pequeños transportadores se ven afectados por el bajo precio de los fletes y los altos costos de operación, esto incluye el incremento del diésel anunciado por el gobierno del presidente Gustavo Petro.

Alvarado explicó que, a diferencia de las grandes empresas de transporte, ellos no tienen accesibilidad directa a la carga, lo que hace que los fletes sean mucho más bajos. Además, señaló que los precios de los fletes no han subido en los últimos cinco años, a pesar de que los costos de operación sí lo han hecho.

"La realidad es otra la que nosotros vivimos en este momento como terceros que estamos a punto de quebrar. Nosotros no podemos seguir trabajando porque este negocio ya no es un déficit, no da ganancia", dijo.

La representante gremial también habló sobre la falta de control en el ingreso de nuevos vehículos al mercado, lo que ha generado una sobreoferta de camiones. Esto ha llevado a una guerra de precios y a una disminución en la rentabilidad de los pequeños transportadores.

En cuanto a los bloqueos, Alvarado indicó que es necesario que el gobierno tome medidas para garantizar la libre circulación de los camiones. Además, solicitó que se regule de manera adecuada la entrada de nuevos vehículos al mercado. Los transportadores han decidido parar sus vehículos de forma indefinida hasta que se llegue a un acuerdo con el gobierno para solucionar estas problemáticas.

Escuche aquí la entrevista: