Razones por las que Citi Venture Capital se va de la transportadora de gas TGI

en Colombia y es quien entrega el combustible a las compañías que lo comercializan y a las generadoras eléctricas, entre otros clientes.

A ese tema le han tratado de bajar la caña y Sandra Fonseca, la presidenta del Grupo Energía de Bogotá, que es dueño en un 68,05% de la compañía, ha dicho que la salida de Citi Venture Capital, que posee un 31,92% de la empresa, es una decisión privada.

Y por supuesto que lo es, pero la historia que habría detrás es la siguiente: Citi Venture Capital entró como accionista de TGI en diciembre de 2010 y por el 31,9% que posee pagó 400 millones de dólares.

Todo fue felicidad hasta agosto de 2011, cuando iniciaron unos líos con la ampliación de los gasoductos Ballenas – Barranca y Cusiana, debido a que después de terminada la obra, la Comisión de Regulación de Energía y Gas (CREG) reconoció menos dinero al invertido por parte de la transportadora de gas.

Esa frase de “reconocer menos dinero al invertido” significa lo siguiente. En Colombia, los servicios públicos están regulados y ese tipo de ampliaciones, como la del gasoducto, deben ser aprobadas o reconocidas vía tarifa por la CREG. Por medio de la tarifa recuperan la inversión y les permite obtener una rentabilidad, que en el caso de TGI se da por medio del pago, vía tarifa, del transporte del gas.

Como la demanda de gas en Colombia ha venido en aumento, TGI aumentó su capacidad de transporte, de acuerdo a la solicitud que le hizo el Gobierno Nacional, pero al momento en que TGI solicitó la revisión de tarifas la CREG no le reconoció el 100 % de las Inversiones. Es decir que no reconoció la misma cantidad que se había invertido, que fueron cerca de 750 millones de dólares.

Solo le reconoció el 75% de ese valor, es decir 562 millones, 188 millones de dólares menos de lo que esperaban.

Citi Venture Capital también esperaba que sumados el reconocimiento de las tarifas y los activos que había adquirido de la antigua ECOGAS, la cifra llegaría a unos dos mil millones de dólares.

Pero la CREG dijo que TGI, cuyo presidente es Ricardo Roa, no había sido eficiente en sus inversiones, que sus cálculos no eran correctos y que los activos de ECOGAS habían sido valorados con anterioridad y no había discusión. Por lo tanto, no se les reconocerían los dos mil millones de dólares que esperaban después de sumar todo lo anterior, sino 1.500 millones de dólares vía tarifas, es decir que en total consideran que se les embolataron 500 millones de dólares.

Las caras del Citi Venture Capital en esa operación son los chilenos Juan Pablo Pallordet y Enrique Bascur y al final quienes toman la decisión de retirarse como socios de la empresa.

El segundo punto por el cual Citi Venture Capital se iría es por las relaciones con la presidenta de la Empresa de Energía, Sandra Fonseca, tanto con ellos como con el sector, que aparentemente no son las mejores.

Pero así la gente de Citi Venture Capital esté inconforme y se quieran ir, al final hicieron un buen negocio. Han hecho una valoración de la compañía y dicen que su participación del 31,9% ya no vale los 400 millones de dólares que invirtieron sino cerca de 800 millones. Entonces no es que se vayan tan molestos, porque calculan ganarse 400 millones de dólares en tres años. Y TGI los vale porque al final es una compañía rentable, que tiene ingresos por unos 350 millones de dólares y que controla el transporte del gas natural consumido en el interior de Colombia.

Y esa es la movida de hoy con la salida de Citi Venture Capital de la Transportadora de Gas Internacional.

Por Juan Fernández, periodista El Espectador