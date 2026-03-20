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Blu Radio  / Nación  / Reaccionan los candidatos presidenciales sobre las investigaciones a Petro en EE. UU.

Reaccionan los candidatos presidenciales sobre las investigaciones a Petro en EE. UU.

Los aspirantes para suceder a Gustavo Petro en la Presidencia de la República, se manifestaron por las investigaciones preliminares que adelantan dos fiscales federales de Nueva York (EE. UU.) con apoyo de agencias como la DEA y HSI.

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