Reaccionan los candidatos presidenciales sobre las investigaciones a Petro en EE. UU.

La revelación hecha por el New York Times en la mañana de este viernes, acerca de las investigaciones preliminares que adelantan dos fiscales federales de Nueva York (EE. UU.) con apoyo de agencias como la DEA y HSI, hacia el presidente Gustavo Petro para determinar si existen relaciones con capos del narcotráfico, generó diversas reacciones entre los aspirantes a llegar a la Casa de Nariño el próximo 7 de agosto.

El candidato de Firmes por la Patria, Abelardo De La Espriella, recordó que desde hace un año tiene denunciado al Presidente de la República ante la justicia norteamericana; y aunque si bien la justicia norteamericana hasta ahora está adelantando las primeras pesquisas, De La Espriella sostiene que la justicia debe actuar.

“Está pasando lo que tiene que pasar. Petro es cómplice del narcoterrorismo y lo he venido denunciando desde hace varios años (...) Quien aspire a la Presidencia de Colombia debe comprometerse ante el país que hará responder a Petro y a todos sus cómplices por sus delitos, por la destrucción de la economía, por sus alianzas ilegales con el narcoterrorismo, por los escándalos de corrupción que han marcado su gobierno y su entorno más cercano y por haber entregado la soberanía nacional al régimen de Venezuela y a sus socios de la guerrilla”, aseguró el candidato por un video publicado en sus redes sociales.

Por su parte, la candidata del Centro Democrático y la Gran Consulta, Paloma Valencia, aseguró que es necesario que las autoridades de Estados Unidos lleguen al fondo de las averiguaciones y le cuenten al mundo si son o no ciertos los presuntos nexos del presidente con el narcotráfico. “La paz total sí es una clara muestra de la complacencia del gobierno con el delito”, afirmó Valencia.



El candidato por firmas y exministro de las TIC, Mauricio Lizcano, aseguró que si bien no cree que el presidente Petro pueda estar relacionado con el narcotráfico, las autoridades deben mostrar las pruebas o argumentos que tienen para evitar seguir lesionando la imágen del país y las relaciones bilaterales.

“Muy triste que la imagen de Colombia nuevamente esté en boca en el exterior. Por lo que conozco al presidente y hice parte del gabinete, no creo que sea un hombre vinculado con temas de narcotráfico, por el contrario, toda la vida lo ha combatido. Sin embargo, sí es bueno que la justicia de los Estados Unidos, el Departamento de Estado, le informe al mundo cuáles son esas investigaciones y qué pruebas tiene, porque no se puede jugar con la honra del presidente ni con la imagen de los colombianos en el exterior.”

Finalmente, desde Cuba, la candidata Clara Lopez aseguró que espera que este hecho no sea un nuevo acto de intervencionismo con una acusación sin fundamento contra el Presidente, como -según ella- fueron las medidas de la OFAC.

