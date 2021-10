Reapertura de pasos fronterizos con Venezuela no será una chambonada, se hará gradualmente: Duque

El presidente Iván Duque, durante la conmemoración de los 10 años del Ministerio de Vivienda, se refirió a la apertura de pasos fronterizos con Venezuela.

El primer mandatario aseguró que la reapertura se hará de manera gradual para garantizar la seguridad y bioseguridad de la colombianos.

Insistió en que Colombia hará un proceso ordenado y que ya dio las instrucciones a las instituciones involucradas.

“Voy a ser muy claro: esto no va a ser con chambonada y eso no va a ser de manera súbita. Ya le he dado una instrucción a la Dian, a Migración Colombia y a la fuerza pública de tener todo dispuesto para empezar ese proceso gradual que empiece lo más pronto posible”, dijo,

Duque dijo que la reapertura se hará para permitir el acceso a bienes y servicios, sin tener que acudir a las trochas.

“Claramente esa presión que ha venido haciendo la resistencia democrática y el gobierno interino la valoramos y claramente la presión que se ha hecho a través del cerco diplomático para mejorar las condiciones de vida de tantos hermanos y hermanas venezolanas”, puntualizó el primer mandatario.

El jefe de Estado indicó además que esta apertura se deberá lo más pronto posible en los próximos días o en las próximas semanas pero lo hará. siempre con los criterios que tienen en zona de frontera sobre todo lo que tiene que ver con el transporte de carga.