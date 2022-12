Recargo nocturno desde las 9:00 pm ayudará a incrementar desempleo: comerciantes

Guillermo Botero, presidente de Fenalco, habló en Mañanas BLU sobre la aprobación en la plenaria del Senado del proyecto de recargo nocturno y cómo afectaría el mismo al comercio.



Botero aseguró que es muy probable que varios comerciantes empiecen a cerrar sus negocios a las 9 de la noche por lo que empezarán “a modificar sus nóminas. La economía no está bien y deberán buscar soluciones para evitar problemas”.



Dijo que, pese a los esfuerzos de varios ministros para evitar la medida, “el Ministerio de Trabajo logró sacarla adelante y en realidad no pudo llegar en peor momento este proyecto”.



Afirmó que la aprobación es un golpe duro para el comercio el cual puede “ayudar a incrementar el desempleo porque son muchísimos negocios que están abiertos con horario extendido y ahora no sabemos qué pasará”.



Por su parte, Griselda Restrepo, ministra de Trabajo, habló en Mañanas BLU sobre el proyecto asegurando que “el Gobierno lo celebra pues estamos apoyando a los millones de trabajadores del país”.



Dijo que consideran que no se tiene un impacto grande sobre el sector empresarial pues “al principio se habló de cuatro horas y se terminó reduciendo a una sola”.



Aseguró que el Gobierno no pretende desestimar las preocupaciones de los comerciantes porque “tal vez se pierdan algunos empleos, pero de otro lado serán millones los beneficiados”.



Publicidad