Rechazo violencia en Asamblea venezolana, templo de la democracia: Santos

El presidente Juan Manuel Santos se refirió a la crítica situación en Venezuela luego de que este miércoles cinco diputados opositores resultaran gravemente heridos en un violento asalto al Parlamento.

“Como demócratas tenemos que condenar esa violencia y hacer nuevamente un llamado a que se sienten a negociar el gobierno y la oposición, para encontrar una salida pacífica negociada y democrática”, dijo el primer mandatario.

Dip.@ArmandoArmas y funcionarios de seguridad AN resultan heridos durante hechos violentos en el interior del Palacio Federal Legislativo. pic.twitter.com/6rM00261gX — Asamblea Nacional (@AsambleaVE) July 5, 2017

Santos lamentó los hechos de “violencia en el templo de la democracia, el recinto de la Asamblea Nacional”, donde los diputados Armando Armas, Américo de Grazia, Nora Bracho, Luis Carlos Padilla y Leonardo Regnault fueron heridos en hechos atribuidos a grupos civiles oficialistas que según la oposición son armados por el gobierno, según declaró más temprano Julio Borges, presidente de la Asamblea de mayoría opositora.

Entre tanto, en diálogo con Blu Radio, desde la camilla de un hospital en el norte de Caracas, el diputado De Grazia contó detalles del momento del ataque en el Parlamento: “Estábamos en el hemiciclo y posteriormente salimos. Vi que estaban golpeando al diputado Armando Armas y por supuesto me metí a ayudarlo y quitarle todos esos bandidos que tenía encima. Logré tirar a uno de ellos en el suelo y sentí el golpe en la cabeza. Me golpearon con algo, no sé, una gavilla, un tubo, de ahí no recuerdo nada más”.

Dijo también que los hechos de violencia se dan en “un momento ya de inflexión del pueblo venezolano en que definitivamente todos hemos dicho que no nos calamos más esto. Hay un pueblo que está muriendo en la calle, ya son 91 asesinatos a lo largo de los últimos 100 días”.

“Todo esto ocurre después de ver al coronel Lugo, después de lo que le hizo a los diputados nuestros. No podemos esperar ningún tipo de conducta institucional de parte de ese organismo”, agregó De Grazia.

El incidente se produjo mientras Maduro encabezaba un desfile militar con miles de efectivos en el paseo de Los Próceres, en el complejo Fuerte Tiuna, en Caracas.

Los partidarios de Maduros se encontraban frente al edificio legislativo en un "plantón" de seis horas en rechazo a la oposición, pero durante un receso de la sesión solemne forzaron el portón y lograron llegar hasta los pasillos y entradas a los salones.

Periodistas que cubrían el acto fueron obligados por encapuchados a dejar de grabar y tomar fotografías, y a salir del Palacio Legislativo. Uno de los hombres portaba un arma de fuego.

Cancillería colombiana se pronuncia:

"El Ministerio de Relaciones Exteriores, en nombre del Gobierno de Colombia, expresa su rotunda condena por los hechos de violencia registrados hoy en la Asamblea Nacional Venezolana y en la que varios diputados, entre otros, resultaron heridos", indica por su parte un comunicado de la Cancillería colombiana a propósito del episodio de violencia.

La Cancillería también hizo un llamado al Gobierno de Venezuela y a sus autoridades para que "garanticen la seguridad de los miembros de los poderes públicos y se respete su autonomía, establecida en la Constitución" del país vecino.

Igualmente, hizo un llamamiento a "cesar la violencia y lograr un acuerdo nacional que le permita a Venezuela superar la profunda crisis en que se encuentra".

Desde el pasado 1 de abril Venezuela vive una oleada de manifestaciones a favor y en contra del Gobierno, algunas de las cuales se han tornado violentas y han dejado 91 muertos y más de mil heridos, según la Fiscalía.