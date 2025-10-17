Reclamo en acto de reconocimiento al presidente Petro: “Deje de burlarse de nosotros”

El presidente Gustavo Petro encabezó el acto de reconocimiento de responsabilidad del Estado colombiano ante los “Integrantes de la Corporación Colectivo de Abogados José Alvear Restrepo”, en cumplimiento de una sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos.

La ceremonia, realizada como parte de las medidas de reparación ordenadas por el tribunal internacional, buscaba reconocer las violaciones a los derechos humanos que afectaron a los miembros del colectivo durante años de persecución y hostigamiento.

Durante el evento, se presentó un momento de tensión cuando uno de los asistentes interrumpió al mandatario con un reclamo directo: “Deje de burlarse de nosotros, estamos en un acto de reconocimiento. Usted quiere burlarse de nosotros”, expresó este hombre, quien se molestó por la intervención del presidente, quien se había desviado de la temática principal para hacer comentarios personales.

Petro respondió señalando que su intervención reflejaba su manera de hablar y su experiencia personal.



“Tengo que hablar de mi propia realidad porque hablo con mi corazón, nunca con la mentira”, afirmó el mandatario, antes de retomar su discurso, en el que también hizo referencia a la situación en Palestina y a la política internacional.