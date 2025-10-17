En vivo
"No vamos a defender a Maduro, que ustedes dicen, viola los Derechos Humanos": Petro

El presidente Gustavo Petro se refirió también a los colombianos que se encuentran en las cárceles de Venezuela.

Presidente Gustavo Petro
Presidente Gustavo Petro.
Foto: AFP
Por: Mateo Piñeros
|
Actualizado: 17 de oct, 2025

El presidente Gustavo Petro realizó un acto de reconocimiento por parte del Estado a los integrantes del Colectivo de Abogados José Alvear Restrepo. Lo anterior, en cumplimiento de una sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos.

Petro durante su discurso hizo referencia a Gaza y a las operaciones de Estados Unidos en el Caribe, cerca a Venezuela, en ese momento mencionó a Nicolás Maduro.

No vamos a defender a Maduro, que ustedes mismos han dicho, viola los Derechos Humanos. Allá hay colombianos presos que no puedo decir sobre su condición en los actos en los que haya estado, pero esos colombianos presos hemos pedido que estén aquí”, dijo Petro.

En el mismo sentido aseguró que el Gobierno ha realizado gestiones para que los colombianos vuelvan al país, en ese punto, volvió a hacer referencia a las operaciones en el Caribe.

“Pero esto no es por la defensa de Maduro, esto es por la defensa de la dignidad latinoamericana, esto es por la defensa de la orden y del espíritu que Simón Bolívar le insufló a la fundación de estas repúblicas”, agregó Petro.

