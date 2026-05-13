Reclutamiento infantil aumentó 300% en los últimos dos años: Save the Children

Save the Children alertó sobre el grave panorama que enfrenta la niñez en Colombia en medio del conflicto armado y aseguró que el país se ubica entre los más afectados del mundo por ataques contra la educación. Según explicó María Mercedes Liévano, directora país de la organización, Colombia ocupa actualmente el cuarto lugar a nivel mundial con más ataques contra instituciones y comunidades educativas, además de ser el segundo país donde más asesinan docentes.

La directora señaló que estas cifras reflejan situaciones que siguen ocurriendo en distintos territorios del país, especialmente en zonas con presencia de grupos armados ilegales como Cauca, Valle del Cauca y Nariño. Según indicó, los riesgos para estudiantes y profesores incluyen reclutamiento infantil y la instalación de artefactos explosivos en caminos hacia las escuelas.

Liévano aseguró que recientemente visitaron una escuela en la región Pacífica cuya infraestructura tiene más de 260 impactos de bala. Según explicó, muchas comunidades educativas viven diariamente con miedo debido a la violencia y a las amenazas derivadas del conflicto armado.

“En Colombia, desafortunadamente, estamos viviendo una crisis de protección generalizada por conflicto armado. El conflicto armado se está ampliando en el país, afectando y expresando de manera diferente en los territorios donde trabajamos, pero también, por ejemplo, con temas asociados al cambio climático”, señaló la directora de Save the Children.



La organización también alertó por el incremento del reclutamiento infantil. De acuerdo con cifras de la Defensoría del Pueblo y datos recopilados por Save the Children, este fenómeno habría aumentado un 300% en los últimos dos años. Solo al cierre de 2024, más de 600 niños y niñas fueron reclutados por grupos armados ilegales, mientras que durante 2023, se reportaron 184 casos.

La directora señaló que las consecuencias de esta situación van más allá de la violencia y terminan afectando el desarrollo de generaciones enteras. Según dijo, la falta de oportunidades educativas y las afectaciones derivadas del conflicto contribuyen a profundizar ciclos de pobreza y desesperanza en distintas regiones del país.

En ese sentido, recordó que, según cifras del Banco Mundial citadas por la organización, más del 50% de los niños en Colombia no saben leer ni comprender un texto simple a los 9 años. En territorios apartados y afectados por el conflicto, agregó, esa cifra podría alcanzar incluso el 90%.

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Las declaraciones se conocieron durante el cierre del proyecto CREER, financiado por la Unión Europea, una iniciativa que buscó fortalecer capacidades de protección para niños, niñas y adolescentes en comunidades afectadas por el conflicto armado, además de preparar a escuelas y autoridades locales para responder ante situaciones de emergencia.

Camilo Andrés López, estudiante de la institución educativa José Asunción Silva, aseguró que el proyecto transformó significativamente su vida. Según contó, antes era un joven reservado, con problemas de comportamiento y poco interés por el estudio, pero gracias al proceso encontró espacios para expresarse y replantear su proyecto de vida.

El estudiante también se refirió a las experiencias de muchos de sus compañeros. “Han sido muchachos que, por causas de la guerra, les marcó la vida, les dejaron cosas que ellos reservaban con ellos, que nunca las expresaron, y este espacio les brindó esa oportunidad, de hacerlos, de expresarlos, de que se den de cuenta de que tienen un mejor futuro por delante, de que dejen eso atrás, de que eso ya no los puede alcanzar, que ya el pasado quedó atrás”, aseguró.

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Por su parte, Ana Julia Obando, líder de calidad de la Secretaría de Educación de Tumaco, destacó que la estrategia permitió fortalecer capacidades en instituciones educativas del territorio para convertirlas en entornos más seguros y protectores frente a emergencias relacionadas con el conflicto armado.

“En este proyecto fueron focalizadas 5 instituciones educativas, donde cada institución tiene un promedio de 300 establecimientos educativos, que son los centros. Las instituciones educativas cuentan con 900 y 1200 estudiantes dentro del CMAP. El proyecto benefició más de 5000 estudiantes en el territorio de Tumaco”, señaló Obando.

Finalmente, la directora de Save the Children hizo un llamado al próximo gobierno para que la agenda de niñez deje de ser un tema secundario dentro de las políticas públicas del país. Liévano advirtió que actualmente Colombia invierte apenas el 0,8 % del PIB en protección infantil, cifra que, según señaló, está por debajo de la recomendación de la OCDE, que plantea una inversión mínima del 1,6 %.

“Necesitamos que en todas estas negociaciones de paz el punto de partida sea la protección de la, por supuesto, comunidades por protección, por ejemplo, la protección de la niñez. A los niños y las niñas los tenemos que alejar de la guerra, eso no es negociable”, concluyó.