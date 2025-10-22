Reclutamiento infantil alcanza cifras históricas: 604 casos reportados en 2024 en Colombia

El concejal bogotano Julián Sastoque alertó sobre el aumento histórico del reclutamiento infantil en Colombia, señalando que entre 2017 y 2025 se han registrado 2.949 víctimas de este delito. Según explicó, 2024 fue el año con mayor número de denuncias en el país, con 604 casos reportados, una cifra que supera en 43,2 % el promedio de los últimos ocho años y representa un incremento del 23,3 % frente a 2023, cuando se documentaron 490 menores reclutados.

Los datos, revelados por la Fiscalía en respuesta a un derecho de petición, muestran una tendencia preocupante que refleja la persistencia de los grupos armados en el control de las regiones.

Sastoque advirtió que los departamentos del Cauca, Nariño y Antioquia concentran la mayoría de los casos, con 976, 284 y 226 registros, respectivamente. Los municipios más afectados son Ábrego (Norte de Santander), Acandí (Chocó), Acevedo (Huila), Achí (Bolívar) y Aguachica (Cesar). De acuerdo con el concejal, el aumento de estos hechos está impulsando el desplazamiento de familias enteras que huyen para proteger a sus hijos.

Reclutamiento de menores de edad. AFP

“El reclutamiento infantil en Colombia alcanzó su nivel más alto en los últimos ocho años. Según cifras de la misma Fiscalía General de la Nación, entre 2017 y 2025 se han registrado 2.949 menores de edad víctimas de este delito. Solamente en el año 2024, y ojo a esto, se recibieron 604 denuncias, el número más alto en todo este periodo, y eso significó un aumento del 43 % frente al promedio de los años anteriores y un 23 % más que en 2023”, indicó el concejal.



El cabildante criticó al Gobierno nacional, afirmando que mientras el presidente Gustavo Petro centra su atención en conflictos externos, los niños y niñas del país siguen siendo víctimas del reclutamiento forzado. “Este desgobierno y su falsa Paz Total no han hecho más que lavarles la cara a los victimarios y abandonar a su suerte a las comunidades que creyeron en un cambio”, señaló.

Sastoque insistió en la necesidad de que el Estado adopte acciones urgentes para frenar el avance de los grupos armados ilegales y garantizar la protección de la niñez en los territorios más vulnerables, donde la violencia sigue arrebatando la infancia a cientos de menores cada año.