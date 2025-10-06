Preocupación por reclutamiento de menores para la guerra en el Magdalena Medio

La preocupación por el reclutamiento y la utilización de menores por parte de grupos armados ilegales en el Magdalena Medio llevó a que la Comisión Intersectorial para la prevención del reclutamiento, uso, utilización y violencia sexual contra niños, niñas y adolescentes (Cipruna) sesionara por primera vez en Barrancabermeja, con la participación de delegados del Gobierno nacional, la Gobernación de Santander, autoridades locales y organizaciones sociales.

Durante el encuentro, los representantes coincidieron en la urgencia de proteger a la niñez y la juventud frente al avance de estructuras delincuenciales que estarían instrumentalizando a menores en delitos como el tráfico de estupefacientes y actividades de apoyo a grupos armados organizados.

El secretario del Interior de Santander, Óscar Hernández Durán, expresó su preocupación por la creciente incidencia de estos casos y destacó que el departamento ha fortalecido estrategias preventivas en articulación con más de 28 instituciones.

“La Cipruna es un mecanismo interinstitucional que nos da un alcance muy importante para generar acciones de prevención frente al reclutamiento y utilización de niños, niñas y adolescentes. Hemos capacitado a más de 3.200 jóvenes en la región”, indicó.



Le puede interesar: ELN no podrá retomar diálogos de paz si no frena reclutamiento de menores: Gobierno

El funcionario también alertó sobre la instrumentalización de menores en el microtráfico, especialmente en Barrancabermeja, e hizo un llamado a fortalecer la coordinación institucional y comunitaria para contrarrestar esta problemática.

Por su parte, Adriana Velázquez, subdirectora general del ICBF, resaltó la importancia de que la Cipruna sesione en el Magdalena Medio, una zona históricamente afectada por la violencia.

Publicidad

“Barrancabermeja es un lugar estratégico para la promoción de derechos y la prevención. Este encuentro es un hito histórico porque recoge la voz de niños y adolescentes que nos piden un territorio en paz, con mejores condiciones de vida y sin que los actores armados definan su futuro”, señaló.

La consejera presidencial para los Derechos Humanos, Lourdes Castro, también manifestó la preocupación del Gobierno nacional ante la reconfiguración del conflicto en la región.

“Ni un solo niño debe irse para la guerra. Este es un compromiso del Estado y de la sociedad, y trabajaremos en un pacto concreto para proteger a nuestros jóvenes y construir la paz”, afirmó.

