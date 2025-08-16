Recompensa de $500 millones por Alex Vitonco, autor del atentado a Julio César Triana

La jornada del consejo de seguridad que reunió al ministro de Defensa, Pedro Sánchez, junto con la cúpula militar y policial y las autoridades locales y departamentales en La Plata, Huila, dejó como resultado la activación de las recompensas por varios delincuentes que operan en la región.

La reunión se dio en el municipio, límite con el Cauca, con el fin de establecer medidas para evitar que la situación de orden público que afecta al departamento se extienda al Huila. En La Plata, el representante a la Cámara, Julio César Triana, fue víctima de un atentado mientras se movilizaba en su camioneta el pasado miércoles. El responsable del ataque, según el Ministerio, fue Alex Vitonco Andela, alias 'David' o 'Mi pez', por quien se ofrecen hasta $500 millones.

“Les pido a todos los pobladores que nos ayuden difundiendo en redes sociales las recompensas contra los criminales que amenazan la seguridad en esta zona del Huila”, fue el llamado del ministro @PedroSanchezCol tras la Reunión de Seguridad en La Plata.



“Hemos activado una recompensa de hasta $500 millones por información que permita dar con el paradero de alias ‘David’ o ‘Mi Pez’, responsable de múltiples hechos de terrorismo, entre ellos el atentado contra el representante a la Cámara, Julio César Triana. No descansaremos hasta llevarlo ante la justicia”, escribió el jefe de esa cartera en su cuenta de X.

Además, reiteró que el departamento “no será tomado por narcocriminales” y aseguró que en el territorio continúan las operaciones focalizadas y con más presencia de la fuerza pública. A la recompensa por alias 'Mi pez' se suman los anuncios de incentivos por información que lleve a la captura de alias 'Mordisco', hasta $4.450 millones, y de alias 'El viejo' y 'Carla', hasta 50 millones.

La estrategia definida tras el consejo incluye verificar los avances de la implementación de la Política de Seguridad, Defensa y Convivencia Ciudadana y contener a los actores criminales.

