Reconocido supermercado se despide del país: cierra sus puertas

Otra cadena de supermercados se suma a la difícil lista de marcas que no lograron sostenerse en el competitivo mercado colombiano. En esta oportunidad se trata de Spid, un formato joven que apostó por la rapidez, la cercanía y las entregas exprés, pero que finalmente se despedirá del país.

El anuncio deja en evidencia que sobrevivir en el sector de supermercados y tiendas de conveniencia no es una tarea sencilla. La fuerte presencia de D1, Ara y Oxxo, sumada a un consumidor cada vez más exigente y sensible al precio, terminó por frenar la expansión de este modelo.



Spid se va del país: cierre de supermercados en Colombia

El grupo chileno Cencosud confirmó que su cadena de supermercados Spid dejará de operar en Colombia. La compañía explicó que la decisión responde a un ajuste estratégico para concentrarse en sus marcas principales, las cuales ya cuentan con mayor posicionamiento en el país.

“Culmina su ciclo como parte de la evolución del modelo operativo de la compañía en el país”, señaló Cencosud, al indicar que el foco estará en fortalecer Jumbo, Easy y Metro. La apuesta es clara: competir con mayor solidez frente a gigantes del sector como Éxito y Olímpica, que dominan una amplia porción del mercado.

Spid llegó a Colombia en 2021 como una propuesta innovadora dentro del negocio de tiendas de cercanía. Su principal atractivo era la promesa de compras rápidas y entregas a domicilio en menos de 30 minutos, pensadas para zonas urbanas con alto flujo de personas.



Sin embargo, el formato no logró diferenciarse frente a cadenas de bajo costo como D1 o Ara, que han ganado terreno gracias a precios competitivos y una red de tiendas bien distribuida a nivel nacional. Pese a su propuesta, Spid no alcanzó el volumen necesario para sostener su operación.

Qué pasará con los empleados y las marcas de Cencosud

Uno de los puntos que más atención genera tras el anuncio es el futuro de los trabajadores. Según confirmó la multinacional, más del 90 % de los empleados de Spid fueron reubicados en otras áreas del grupo, lo que reduce el impacto laboral del cierre.

En cuanto a su presencia en el país, Spid operaba principalmente en Bogotá, ocupando locales que anteriormente funcionaban como Metro Express. A solo cuatro años de su llegada, Cencosud decidió dar un paso al costado con este formato y concentrarse en las marcas que hoy representan su mayor fortaleza en Colombia.