En vivo
Señal visual radio
Síguenos en:
Tendencias:
Audiencia de Maduro en Nueva York
Donald Trump
Delcy Rodríguez
Gustavo Petro

Publicidad

Reciba notificaciones de Blu Radio para tener las principales noticias de Colombia y el mundo.
No activar
Activar

Publicidad

Blu Radio  / Nación  / Reconocido supermercado se despide del país: cierra sus puertas

Reconocido supermercado se despide del país: cierra sus puertas

La marca había llegado al país en 2021, pero no logró convencer a los colombianos y anuncia su cierre de operaciones.

Publicidad

Publicidad

Publicidad