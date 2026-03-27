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Blu Radio  / Nación  / “Reconoció que el avión tenía fallas”: José Uscátegui culpa a Iván Velásquez por accidente aéreo

“Reconoció que el avión tenía fallas”: José Uscátegui culpa a Iván Velásquez por accidente aéreo

Según dijo, en ese momento el propio exministro Velásquez reconoció problemas de corrosión en componentes clave como hélices y motor.

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