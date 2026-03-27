“Reconoció que el avión tenía fallas”: José Uscátegui culpa a Iván Velásquez por accidente aéreo

El representante a la Cámara José Jaime Uscátegui anunció que interpondrá una queja ante la Procuraduría contra el exministro de Defensa Iván Velásquez por presunta negligencia en el mantenimiento de aeronaves militares, tras el accidente de un avión Hércules que dejó más de 60 víctimas. Según el congresista, el entonces jefe de la cartera conocía fallas técnicas en la aeronave sin que se adoptaran medidas suficientes.

En entrevista con Mañanas Blu 10:30, Uscátegui aseguró que en junio de 2024, en medio de un debate de moción de censura, presentó evidencias sobre el estado del avión accidentado, identificado como el 1016. Según dijo, en ese momento el propio Velásquez reconoció problemas de corrosión en componentes clave como hélices y motor.

El representante sostuvo que, pese a esas advertencias, la aeronave continuó en operación en un contexto en el que —según su versión— solo uno de los seis aviones Hércules disponibles estaba activo, debido a prácticas como el “canibalismo de piezas”, es decir, la extracción de partes de otras aeronaves para mantener una en funcionamiento.



Señalamientos por mantenimiento y presupuesto

Uscátegui también vinculó el accidente con una reducción en los recursos destinados a la Fuerza Aérea. Indicó que el presupuesto para mantenimiento e inversión habría caído cerca de un 30 % en los últimos años, lo que, a su juicio, impactó la operatividad de la flota y las condiciones de seguridad.

Además, mencionó que en el actual gobierno se han registrado más de una decena de accidentes aéreos militares, con un saldo superior a 100 víctimas fatales, una cifra que calificó como inusual frente a periodos anteriores.



En ese sentido, anunció que pedirá a la Procuraduría investigar si hubo omisiones por parte de Velásquez que pudieran haber contribuido a la tragedia, aunque aclaró que también solicitará revisar la actuación del actual ministro de Defensa, Pedro Sánchez.



Otras hipótesis sobre el accidente

El congresista señaló que, además de las fallas técnicas, se analizan otros factores como un posible sobrepeso de la aeronave. Según explicó, el avión transportaba más personas de las que, en algunos casos, establecen los manuales operativos, lo que habría incrementado la carga total.

No obstante, insistió en que la causa principal podría estar relacionada con problemas de mantenimiento acumulados, y pidió que entidades técnicas, incluso de Estados Unidos —país que donó la aeronave— participen en la investigación para esclarecer lo ocurrido.

Escuche la entrevista completa en el audio adjunto: