Red de Veedurías pide abrir investigación disciplinaria por venta de Cafesalud

La Red de Veedurías le solicitó a la Contraloría, Procuraduría, Fiscalía y a la Superintendencia de Industria y Comercio abrir una investigación disciplinaria contra directivos de Cafesalud, y del consorcio Prestasalud, por posibles irregularidades en la venta de la EPS.

Publicidad

El presidente de la entidad, Pablo Bustos, pidió que se investiguen y sancionen las posibles faltas disciplinarias, fiscales y comerciales de la liquidadora de Cafesalud, Ángela Echeverry y la junta directiva; el superintendente de Salud, Norman Julio Muñoz, directivos de Prestasalud, los representantes legales, proponentes, entre otros, durante la venta de la EPS.

Bustos aseguró que posiblemente se cometieron faltas disciplinarias "gravísimas" y lesivas contra el patrimonio público y pidió la suspensión inmediata de la liquidadora, y de la junta directiva, para impedir que se afecte la investigación.

Publicidad

El funcionario argumentó que se hizo caso omiso a las advertencias del procurador, Fernando Carrillo, quien a través de un control de advertencia dijo que los proponentes y las ofertas, en el proceso de venta de Cafesalud, no garantizaban con suficiencia la pluralidad, idoneidad y selección objetiva.

Publicidad

Además, denunció que el precio de avalúo contratado por la liquidadora solo se dio a conocer con posterioridad a la adjudicación.

"El proceso no aseguró la libre concurrencia ni las prácticas monopolísticas, ni la integración vertical que precisamente eran los vicios que llevaron al saqueo billonario de recursos de la salud por parte de Saludcoop en manos de Carlos Palacino", dijo Bustos en su solicitud.

Publicidad

Escuche en este audio más información sobre las siguientes noticias

Publicidad

-‘Breaking Bad’ y ‘Catch me if you can’ inspiraron a algunos de los 10 delincuentes colombianos más buscados en el mundo con circular roja de Interpol.

-Fue interpuesta acción de tutela en contra del Ministerio de Educación por una serie de irregularidades en torno a 40 mil niños en 178 centros educativos de La Guajira que aún no han iniciado el año escolar.

Publicidad

-Las directivas de la Universidad del Valle ordenaron cerrar el campus por los problemas de orden público que se registraron en las últimas horas.

Publicidad

-Cerca de 300 páginas de apuestas deportiva ilegales serán desactivadas antes de que termine este mes, anunció Coljuegos.

-El presidente Nicolás Maduro anunció una demanda contra los líderes de la oposición que lo culpan de incitar la violencia en Venezuela.

Publicidad

-Este jueves se jugará en el Pascual Guerrero sin público la primera semifinal entre América y Deportivo Cali.