"Reforma a la justicia no será un solo proyecto, sino varios”: minjusticia

El Congreso retoma sesiones el próximo 16 de febrero, el ministro de Justicia no se comprometió a confirmar si ese mismo día se presentará la reforma.

El ministro de Justicia, Néstor Osuna, anunció que para este martes 16 de enero la instalación de la primera sesión de la comisión para la reforma a la justicia, integrada por un grupo de expertos que busca concertar proyectos de ley frente al sistema judicial.

"He pensado que no va a ser un solo proyecto sino varios. No se sabe si para el día que comience el Congreso ya haya proyectos para presentar, pero la idea es presentarlos en esta legislatura”, dijo el ministro al anunciar que la Ley de Sometimiento no hará parte de la reforma a la justicia .

A su vez, Jhoana Delgado viceministra de Justicia indicó: “Creemos que muchos de los proyectos de ley que ya están avanzando no son suficientes. El presidente quiere una reforma a la justicia estructural”.

Publicidad

Una vez radicada la reforma , tiene que pasar por varios debates en el Senado y la Cámara, que estudian por el momento la reforma a la salud, la de educación, la de pensiones y la laboral.

Le puede interesar: