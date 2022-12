Reforma al equilibrio de poderes es ineficaz: fiscal Montealegre

El fiscal general, Eduardo Montealegre, aseguró en entrevista con Mañanas BLU que la reforma al equilibrio de poderes es ineficaz, agregando que “el modelo está mal diseñado y no resuelve los problemas estructurales de la administración de justicia”. (Lea también: Diálogos tienen que culminar con un gran rediseño institucional: fiscal general )



“Yo lo que he planteado es un diálogo democrático. En el proceso legislativo lo más importante es la deliberación. Los argumentos que dimos desde la Comisión Interinstitucional lo que hicimos fue dar unos argumentos muy serios para poner de presente que hay unos graves vicios de constitucionalidad”, agregó.



En ese sentido, dijo que el proyecto es inconstitucional e inconveniente. (Lea también: Santos no necesita permiso para autorizar viajes a Timochenko y Gabino: fiscal )



“Hay unos vicios de constitucionalidad y unos vicios de conveniencia. Empecemos con los temas de inconveniencia. Uno de los temas de la reforma es modificar la estructura actual de la administración de justicia que radica principalmente en la sala administrativa del consejo superior", dijo.



"Sin embargo, la reforma va a ser totalmente ineficaz porque se está creando un modelo paquidérmico porque estamos pasando de dos órganos de administración, como es la sala administrativa y la dirección ejecutiva a proactivamente cinco órganos de administración de justicia. Se están recortando las competencias que tiene actualmente el Consejo Superior de la Judicatura en unos temas que son muy importantes que diseñó la Constitución del 91”, manifestó. (Lea también: Ya dimos primeros pasos para iniciar colaboración de Hurtado en chuzadas: fiscal )



En cuanto a los vicios de constitucionalidad, el fiscal Eduardo Montealegre dijo que se están violando los principios de identidad y consecutividad de la carta política.



Finalmente, el jefe del ente de investigación dijo que mantiene su propuesta de una Constituyente para reformar la justicia en Colombia, aunque aceptó que ya es demasiado tarde.