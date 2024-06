Reforma pensional: “Presidente Petro es crítico y tiene autonomía política”, dice Martha Alfonso

La representante y coordinadora ponente de la reforma pensional, Martha Alfonso, habló en Mañanas Blu con Camila Zuluaga sobre los avances de la reforma en el Congreso de la República. Al ser cuestionada sobre las críticas al discurso confrontacional del presidente Gustavo Petro, señaló la independencia de poderes y la autonomía del Congreso en su labor legislativa.

Alfonso reconoció que ha acompañado muchas iniciativas del Gobierno que considera positivas para el país, pero también destacó la realidad política del Congreso y los acuerdos necesarios para facilitar el trámite de las reformas. En ese sentido, se refirió a la actitud de quienes han impulsado este proyecto de ley, que ya está en sus últimos debates y, asimismo, de aquellos que se oponen y piden más ajustes.

“Hay independencia de poderes. Una cosa es el ejecutivo y, particularmente, el presidente en toda su autonomía y otra nosotros aquí en el Congreso. El poder legislativo también con nuestra autonomía parlamentaria. Yo, por supuesto, he acompañado muchas cosas del Gobierno que me parecen buenas porque benefician a la gente, porque reforman inequidades profundas que tenían sistemas sociales en el país, pero también entiendo la realidad política del Congreso y en donde, hay que decir, esto no se puede. También creo, por ejemplo, que el umbral debería ser mucho más alto, pero como entiendo la realidad política del Congreso, sé que hay acuerdos que se tienen que mantener para facilitar conciliaciones, concertación y, por supuesto, el trámite de las reformas. Así que bueno, yo creo que el presidente lo conocemos todos en el país y sabemos de su talante crítico, de su autonomía política”, indicó.

Además, se refirió a un tema específico de la reforma pensional que no se ha discutido ampliamente y que genera polémica: la comisión que recibirá Colpensiones para su funcionamiento administrativo. Al respecto, Alfonso explicó que el porcentaje destinado a la administración de Colpensiones es similar al de los fondos privados y garantizará la ampliación de la capacidad administrativa y la infraestructura necesaria de este sistema.

Publicidad

“Tanto con pensiones como los fondos privados, hoy sin reforma, cobran el tres por ciento. Para esos dos conceptos, administración y seguros previsionales. Eso se mantiene incólume con este nuevo sistema pensional, ese mismo 3 % que destina para el caso de pensiones para seguros previsionales y administración. ¿Qué pasa hoy en día? Hoy en día lo que sucede es que esos seguros previsionales para el sector privado se compran con los mismos los grupos económicos de los fondos pensionales”, aseguró.

Sobre los tiempos para la aprobación de la reforma, ya que el calendario legislativo es ajustado, Alfonso reconoció que los “tiempos son apretados”, pero destacó que la reforma lleva año y medio en el Congreso y ha logrado un alto nivel de consenso. Aunque hay una tutela interpuesta por el Centro Democrático, afirmó que se han dado todas las garantías para la oposición en el trámite legislativo y confía en que el alto nivel de concertación facilite el trámite en las próximas semanas.

Publicidad

Vea la entrevista completa en Mañanas Blu, con Camila Zuluaga: