“Regalías no se pueden gastar en 22.000 proyecticos”: Jorge Iván González, director de Planeación

El nuevo director del Departamento Nacional de Planeación (DNP), Jorge Iván González, fue enfático en decir que el reto del organismo, con el nuevo gobierno , es empezar a ejecutar “proyectos grandes” de impacto regional y no invertir las regalías en “proyecticos”.

“No sé porque nos amarramos en normas de carácter constitucional. No sé cómo se nos ocurre poner un porcentaje en esas normas (…) Hay una especie de piñata, cómo nos gastamos las regalías en 22.000 proyectos, cómo en ciencia y tecnología tenemos 3.000 proyecticos”, comentó en diálogo con Mañanas Blu.

Según explicó, “no es por despreciar la escuela o el parque” como obras locales, sino que el DNP tiene que “pensar en el manejo de 25 billones de regalías”, los cuales, recalcó, se deben gastar en infraestructura y grandes proyectos y, que, a su vez, sean discutidos con las regiones para “hacerlo de la mejor manera”.

“No podemos seguir repartiendo la plata en proyectos pequeños porque no tienen ningún impacto a largo plazo y si Planeación no está pensando en 10 años, quién lo hace (…) Un parque es una maravilla local, pero la pregunta es cómo esos proyectos locales tienen impactos”, sostuvo.

González agregó que se tiene que analizar una forma de articular las regalías en proyectos más estratégicos: “Yo me imagino cinco o seis grandes proyectos, pero el país no puede gastarse las regalías en 22.000 proyectos, no tiene ningún sentido”.

Señaló que esos grandes proyectos se harán con participación ciudadana, por ejemplo, la construcción de acueductos, pero que tengan un alcance más amplio, pues “hay un listado infinito de proyecticos”.