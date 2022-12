¿Regar aceite en vías no es ser hampón y asesino? empresarios critican el paro

El gerente de Proavícola, el empresario Rafael Serrano, rechazó los actos vandálicos de transportadores o infiltrados en el paro camionero, quienes han atacado a los conductores que siguen trabajando y han puesto en riesgo la vida de personas.



Según Serrano, en Proavícola, donde cuentan con su propia flota de tractomulas, han sido atacados en varias ocasiones durante el paro.



“La semana pasada a un avicultor cuando venía con una tractomula cargada de maíz de Buenaventura hacia el Valle le rompieron el parabrisas, el conductor perdió el control de la tractomula y se volteó, se robaron toda la carga porque salen como hormigas y la tractomula quedó destrozada”, narró.



Por dicho suceso, se preguntó: “¿eso no es ser hampón y asesino?”.



Incluso, dijo que en las últimas semanas les “han quebrado 14 parabrisas, han cortado 12 llantas, han cortado con cuchillo carpas de tractomulas de lado a lado, pero el peor daño es el hecho de no poder disponer de nuestras propias materias primas oportunamente. Tenemos que alimentar las aves que están en nuestras granjas”.



“No podemos estar sujetos al capricho de los transportadores, esto ya es cuestión de costumbre, todos los años este país tiene que aguantar un paro de transportadores que dura 30 días y hasta más”, lamentó Serrano.



El gerente de Proavícola advirtió que el precio del producto en el país ya comenzó a sufrir alzas y que hasta el momento solo han logrado transportar alimento para las aves hasta este fin de semana.



“Por qué los transportadores no hacen su protesta pacífica, por qué tienen que bloquear vías, por qué tienen que atentar contra la seguridad alimentaria del país”, finalizó.



¿Qué apoyan del paro?



Pese a su rechazo por los actos violentos y bloqueo de vías, el gerente de Proavícola, Rafael Serrano, aceptó que hay varios puntos en los que apoya a los camioneros.



“En el gremio avicultor no estamos de acuerdo con la tabla de fletes, estamos de acuerdo en que los peajes los cobren, por lo menos, cuando ya está la vía”, explicó.



Finalmente, dijo que el precio de los combustibles en el país es excesivamente alto: “oímos a los ministros rasgándose las vestiduras diciendo que el combustible tiene un precio similar al del mercado internacional, lo cual se puede desmentir fácilmente”.

