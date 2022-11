Regreso de venezolanos depende de la voluntad de recibirlos en Venezuela: Migración Colombia

El director de Migración Colombia, Juan Francisco Espinosa, se refirió a la situación de casi 400 venezolanos que se encuentran en la Autopista Norte de Bogotá, a la espera de una salida para su país.

Manifestó que hay presiones de parte de algunos migrantes que se han negado a recibir las ayudas y traslados a albergues.

“No comulgo, no estoy de acuerdo con estos organismos de presión. Se les ha hecho multiplicidad de ofrecimientos para garantizar su seguridad y su protección. Sin embargo, estas personas no han querido recibir, en muchas ocasiones, el apoyo”, dijo.

Agregó que la situación es grave porque en donde se encuentran porque existen menores de edad que deben ser protegidos.

“El retorno voluntario de venezolanos depende de la capacidad de recibirlos de su propio país, que como hemos informado ha impuesto nuevas restricciones para el paso de sus connacionales por los corredores humanitarios que hemos implementado en las diferentes fronteras”, añadió Espinosa.

