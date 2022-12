Relación entre EEUU y Cuba puso fin a guerra fría en las Américas: Justin Thomas

Justin Thomas, portavoz del departamento de Estado de EE.UU., pasó por El Radar para hablar de la histórica reapertura de la embajada americana en la isla.

“Sin duda la reapertura de la embajada de Estados Unidos aquí en La Habana fue histórica, fue emocionante, simbólico. Tuvimos a los tres marines que bajaron la bandera en 1961 y la pasaron a los nuevos marines que van a trabajar en la embajada”, manifestó.

“Sabemos que hay mucho trabajo por hacer y haremos todo lo posible para conocer mejor a los cubanos. La embajada está aquí para tener esa relación directa con el gobierno pero también con el pueblo cubano”, agregó.

Thomas contó que al izarse nuevamente la bandera americana vio a un pueblo muy feliz y contento ante la presencia del secretario de Estado John Kerry, de recibirlo. Vimos muchas banderas americanas juntas con las banderas cubanas, que en sí en una cosa histórica”.

Precisó que sin duda la normalización de relaciones entre EE.UU. y Cuba puso fin definitivo a la llamada “guerra fría” en las Américas.

Resaltó que pese a las críticas al gobierno de Obama se está en una fase inicial de esta nueva relación, no se pueden esperar resultados inmediatos y será un largo proceso. “Sabemos que lo que hicimos en el pasado simplemente no ha funcionado, lo que tenemos que hacer es interactuar con el pueblo cubano y no aislarlo”.