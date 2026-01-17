La DEA estaría investigando a Delcy Rodríguez por presuntos vínculos con el narcotráfico desde 2018

Según documentos obtenidos por The Associated Press (AP), la presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, habría sido investigada por la DEA desde al menos 2018. El expediente de inteligencia incluiría la identificación de presuntos asociados y acusaciones que abarcan desde narcotráfico hasta contrabando de oro.

Además, AP señaló que un informante confidencial declaró a la DEA, a comienzos de 2021, que Rodríguez utilizaba hoteles en la isla de Margarita, en el Caribe venezolano, “como fachada para blanquear dinero”. Un año después, en 2022, la agencia antidrogas la habría clasificado como “objetivo prioritario”, una categoría reservada para sospechosos considerados de “alto impacto” en el narcotráfico.

La investigación también habría vinculado a Rodríguez con el empresario colombiano Alex Saab, arrestado en 2020 por autoridades estadounidenses por cargos de lavado de dinero. De hecho, Saab fue recientemente apartado del Ministerio del Poder Popular de Industrias y Producción Nacional, como parte de una serie de cambios en el gabinete hechos por Rodríguez.

Las revelaciones contrastan con el discurso del entonces presidente estadounidense Donald Trump cuando anunció la captura de Nicolás Maduro. Pese a que desde la Casa Blanca ya conocían las sospechas sobre los presuntos vínculos de Rodríguez con el narcotráfico, Trump la describió públicamente como una figura clave para estabilizar a Venezuela en medio de la crisis de drogas, corrupción y colapso económico.