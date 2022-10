Relatos de pesadillas que vivieron niños reclutados por Farc, ELN y paramilitares

Relatos impactantes de vivencias de niños, niñas y adolescentes en los grupos armados ilegales a lo largo de más de 50 años de conflicto fueron documentados en un informe de reclutamiento titulado ‘Una Guerra Sin Edad’ del Centro Nacional de Memoria Histórica (CNMH) y en el cual se cuenta todos los vejámenes a los que fueron sometidos y debieron acostumbrar.



En el informe ninguno de los grupos armados ilegales se salva de los horrores que fueron narrados por los menores de edad que llegaron a las filas sin pensar qué les podría pasar o vivir en medio del conflicto o dentro del mismo grupo por el que lucharían.

Uno de los casos es el de una mujer desmovilizada del ELN que fue reclutada a los 15 años de edad y que cuenta los castigos que recibía si quedaba embarazada. Dice que vio en varias ocasiones abortar a sus compañeras y a otras entregar sus bebés a familias extrañas.

“A veces se produce una mala caída, la sancionan así para que hagan el aborto, que alce muchas cosas pesadas para que se le salga. O si no con unas pastillitas que les dan, se la toman. Otras se la meten por debajo y eso le tortura el niñito adentro y después de eso ella dice que le duele mucho, que le está agarrando todo, entonces vienen, la duermen, le abren las piernas y le van sacando con las pincitas”, contó la excombatiente.

Otro hombre que fue reclutado a los 14 años habló de la relación con su compañera y de los abortos forzados de los que fue víctima.

“La muchacha que estuvo conmigo tuvo varios legrados y esas cosas que también le duelen a uno. Después tuvo una niña. Ella decía que no era mía, pero nació y yo mismo le atendí el parto y todo. Yo la quería como si fuera mía, pero ella decía que no era mía (...) Ya ella tenía cinco legrados, seis legrados y ya nació la niña”, narró este hombre.

Una estadística realizada por Unicef y el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, que cita el informe del CNMH, indica que 2.171 niños, niñas y adolescentes recibieron sanciones, de las cuales el 71 por ciento fueron muy extremas porque los castigos eran físicos.

Una falta en la guardia acarreaba un castigo y graves consecuencia, así lo recordó Gilbert Zapata Lemus, alias ‘Águila 5’, del Bloque Élmer Cárdenas de las Autodefensas. “Si está uno con la tropa, en el área donde estamos debatiendo el territorio con el enemigo, la falta más brava y que siempre se la recomendaban a uno era no abandonar el armamento y segundo, no quedarse dormido en la guardia”.



Al igual que en las Autodefensas los menores de edad que se encontraban en las filas de las Farc recibían también castigos severos, como es el caso de una mujer que fue reclutada a los 9 años en Putumayo cuando sus superiores la vieron tomando y bailando mientras prestaba guardia.

“Yo pensé que no me iban a hacer nada, cuando llegamos al campamento (…) me cogieron y me pusieron a hacer 200 trincheras, a hacer unos huecos hondos para trincheras, pero son doscientos, son doscientos a pura pala y los tiene uno que hacer. Ahí sí lloré. Ahí es donde uno se arrepiente y dice: ¿Por qué me vine por acá? Eso es muy duro”, contó en el informe de CNMH.

De hecho, hasta los comandantes de los grupos ilegales contaron los castigos inhumanos a los que eran sometidos los excombatientes que desobedecían las reglas como es el caso de Freddy Rendón Herrera, alias ‘El Alemán’, quien aseguró que los castigos estaban en los alambrados. “Ahí es donde están, los del pantano, ahí es donde están todas las cosas malucas que al combatiente no le gustan. Entonces esos eran los lugares de, de castigo, en las escuelas, porque la pista se utilizaba tres veces en el entrenamiento no más, porque es que es dura, es dura”.



Los consejos de guerra

Uno de los relatos más estremecedores es el de una joven desmovilizada del ELN cuyo reclutamiento se dio a los 15 años, narró cómo regresaban en forma de pesadillas los recuerdos de los consejos de guerra.



“Antes de entregarme al batallón yo tenía muchas veces pesadillas, soñaba con él y todo eso y yo le conté a mi tía y mi tía decía que yo tenía que asistir a sicología (…) Para continuar su relato, aún más estremecedor fue la forma cómo debían observar las ejecuciones, precisamente, por ser personas de alta confianza de los mandos”, explicó.



Otro joven desmovilizado del ELN habló sobre las consecuencias de una fuga: la muerte.

“El que se volaba allá era porque tenía pantalones (…) Había veces que se desaparecía alguien entonces le decía uno ¿Pero para dónde lo mandaron o algo así?, y con el tiempo era que uno sabía, no, ese man se voló, pero le decían a uno que lo mataban, para que la gente, los demás compañeros no se enteraran y les dieran ganas también de volarse”.

Este es el informe completo:



