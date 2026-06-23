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Renuncias en la Fiduprevisora: salen la directora jurídica y el vicepresidente del Fomag

La entidad confirmó la salida de la directora jurídica, Vanessa Gallego, y del vicepresidente del Fomag, Herman Bayona. Según la Fiduprevisora, las decisiones obedecen a ajustes administrativos dentro de la organización.

Fomag
Fomag
Foto: Acesi - Fomag
Por: Yessica Gutiérrez
|
Actualizado: 23 de jun, 2026

La Fiduprevisora confirmó cambios en su estructura directiva tras la salida de dos de sus altos funcionarios. Se trata de Vanessa Gallego, directora jurídica de la entidad, y de Herman Bayona, quien se desempeñaba como vicepresidente del Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio (Fomag).

Las renuncias fueron solicitadas por el presidente de la Fiduprevisora, Diego Andrés Salcedo, quien asumió la dirección de la entidad hace poco más de un mes. De acuerdo con la versión entregada por la entidad, las decisiones hacen parte de ajustes administrativos orientados a reorganizar el funcionamiento interno de la institución.

Fomag

En el caso de Herman Bayona, su permanencia en la vicepresidencia del Fomag fue de aproximadamente siete meses. Había asumido el cargo en noviembre de 2025 y estuvo al frente de una de las dependencias más relevantes de la Fiduprevisora, encargada de administrar los recursos y prestaciones sociales del magisterio colombiano.

Por su parte, Vanessa Gallego llegó a la entidad al comienzo del actual Gobierno y ocupó distintos roles dentro de la Fiduprevisora. Durante varios meses ejerció como directora encargada de la entidad, en un periodo marcado por los desafíos en la implementación del modelo de atención en salud para los maestros. Tras finalizar ese encargo, regresó a sus funciones como directora jurídica.

Hasta el momento, la Fiduprevisora no ha informado quiénes asumirán los cargos vacantes ni ha entregado mayores detalles sobre los cambios que se realizarán en la estructura directiva. La entidad reiteró que las salidas responden a decisiones administrativas y de organización institucional.

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