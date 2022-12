Este miércoles se conoció que el magistrado Wilson Ruiz, actual presidente del Consejo Superior de la Judicatura, presentó su carta de renuncia en la que anuncia que trabajará hasta el próximo 31 de octubre.



Fuentes del Consejo de la Judicatura señalan que el magistrado estaría pensando en no inhabilitarse. (Lea aquí: Marco jurídico no es suficiente para avalar diálogos: magistrado Wilson Ruiz )



No se descarta que Ruiz esté pensando en buscar el cargo de procurador general de la Nación en reemplazo de Alejandro Ordóñez.