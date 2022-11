Representante de polémica comercializadora de carros del Congreso se defiende

“Nave Ltda. No compra vehículos y no compra bienes inmuebles. Nosotros ejercemos como intermediarios”, expresó.



Agregó que como intermediarios no venden vehículos, sino que ganan una comisión por venta y la entidad lo que hace es hacer un avalúo por lote.



Nave Ltda fue la empresa encargada de subastar un lote de carros en 2014 dentro del que se encontraba el vehículo que era conducido por Luis Javier Rojas, hijo de la exsecretaria financiera del Senado, Magdalena Morera.