Representante del Papa en Colombia pido votar a conciencia el plebiscito

El representante del Papa en Colombia, monseñor Ettore Balestrero, pidió este jueves a los colombianos informarse de todos los contenidos de los acuerdos alcanzados entre el Gobierno Nacional y las Farc en la mesa de La Habana para poder botar el plebiscito por la paz.



“Ya los obispos han sido muy claros (…) han dicho que cada persona se informe bien de lo que son los contenidos de los acuerdos y basándose sobre esto puedan dar su juicio”, explica.



Insiste que “sea lo que sea, refiriéndose al SÍ o al NO en el plebiscito, pero que voten según su conciencia.



Campañas por el NO son normales



Frente al debate que ya se viene presentado en el país por el Plebiscito por la Paz, el representante del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (Pnud) en Colombia, Arnaud Peral dijo que es normal que esos debates se den en los países que se encuentran en conflicto.



“Campaña del no al plebiscito es normal en todos los procesos alrededor del mundo hay divisiones, dudas y escépticos”, dijo Peral.



Destacó que se ha visto un desescalamiento del conflicto en los últimos años. “Hay que reconocerlo”.