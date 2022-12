Reprograman interrogatorio del general Mario Montoya por falsos positivos

A su salida de la diligencia de este jueves ante un fiscal delegado de la Corte Suprema de Justicia, el excomandante del Ejército, general Mario Montoya, manifestó a BLU Radio que se acoge a todos los requerimientos de la Fiscalía y que está a la expectativa de que se programe una nueva fecha para el interrogatorio, que no se llevó a cabo este jueves debido a que no llegó con su abogado defensor.



“Simplemente vine a atender la diligencia, todo está dentro de la reserva del sumario y no puedo decir mucho más”, aseguró (Lea también: Fiscalía abre investigación a Gral. Torres Escalante por falsos positivos ).



El general Montoya es investigado por los llamados falsos positivos que se llevaron a cabo durante su comandancia en el Ejército y puntualmente por el caso de los desaparecidos del municipio de Soacha, en el sur de Bogotá.



-Tras la muerte del soldado Wilson de Jesús Martínez en medio del plan de desminado humanitario, el Centro Democrático pide que las Farc sean quienes expongan la vida para desminar al país y no las Fuerzas Militares.



-El Gobierno tomó medidas migratorias para evitar un eventual ingreso de Joaquín 'El Chapo' Guzmán al país.



-La Superintendencia de Salud emitió sanciones contra cinco EPS de La Guajira, que al parecer no estaban brindando la atención adecuada a los casos de desnutrición.



-La comunidad de Engativa está criticando la creciente inseguridad de la zona, luego de que delincuentes intentaran utilizar un bus del SITP para arrancar de la pared un cajero automático.



-Aún no ha sido presentada ante un juez, la colombiana que abandonó a su bebé de tan solo días de nacido en un basurero de Madrid.



-El Consejo Nacional Electoral ha emitido 58 resoluciones ordenando el retiro de vallas con publicidad política extemporánea.



-Crece la polémica por la detención de 13 personas, presuntamente responsables de los atentados en Bogotá. Dice la defensa de la abogada Paola Salgado, que su detención responde al afán del gobierno de dar resultados en materia de seguridad.



-El gimnasta colombiano Jossimar Calvo dijo estar lleno de orgullo y felicidad tras los logros históricos que alcanzó en los juegos panamericanos de Toronto.



-Con algunos inconvenientes opera desde esta mañana el sistema de transporte masivo de Cali. Más de medio centenar de conductores decidió no salir a prestar el servicio.



-Este jueves comenzará a debatirse en el Concejo de Cartagena el proyecto de acuerdo que busca que personas sin camisa no transiten por el sector amurallado y turístico de la heroica.



-Diosdado Cabello, presidente de la Asamblea Nacional Venezolana, descartó que María Corina Machado pueda ser candidata a diputada. Dice él que la reciente medida de la Contraloría ni siquiera le permite postularse.



-Hillary Clinton encabeza la lista de los candidatos que más han recaudado dinero para su campaña, mientras que Donald Trump es el que más dinero ha invertido, de su propia fortuna.



-La Secretaría de Ambiente expresó reparos en torno a la posibilidad de que las cerca de 8 mil 500 llantas que están abandonadas en las calles de Bogotá sean quemadas en plantas cementeras.



-La Alcaldía de Bogotá lanzó una campaña para evitar que los dueños de perros en la capital, dejen abandonadas las heces de sus animales.