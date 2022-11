Rescatan a desmovilizado que amenazaba con suicidarse desde iglesia en Bogotá

en la madrugada de este viernes.

La Policía y los Bomberos de Bogotá atendieron esta situación que se presentó desde las 3:30 de la madrugada, cuando recibieron el reporte de la comunidad de un hombre de 40 años que amenazaba con lanzarse desde la cúpula de la iglesia del Voto Nacional, en el centro de la capital, si no es escuchado por el Gobierno.

"Sé lo que estoy haciendo, no se las den de héroes conmigo porque me lanzo si no soy escuchado", manifestó el hombre a los bomberos del Grupo Técnico de Recate tras tratar de ser persuadido en un primer acercamiento a través de la máquina escalera de la estación central del Cuerpo Oficial de Bomberos de Bogotá.

El hombre quedó a disposición del vocero de la Defensoría del Pueblo, Miguel Tabares, quien lo escuchará y tratará de ayudarlo.