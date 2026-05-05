Responsables de evento con Monster Truck en Popayán se pronunciaron: "Ninguna palabra es suficiente"

La organización de Monster Truck Popayán emitió un comunicado oficial tras el accidente ocurrido el domingo 3 de mayo de 2026 durante la presentación del evento. En el pronunciamiento, expresaron “su más profundo dolor y solidaridad” con las víctimas, en un hecho que ha generado conmoción en la capital del Cauca.

En el documento, los organizadores aseguraron que acompañan “con respeto y sincero pesar a las familias de las personas fallecidas y a todos los afectados”. Además, señalaron de forma directa que “ninguna palabra es suficiente ante una pérdida tan grande”, enfatizando que las víctimas “no están solas” en este momento.

De manera indirecta, la organización indicó que desde el primer momento han estado atentos a la situación, reiterando su compromiso con la transparencia. También informaron que están colaborando de forma activa y permanente con las autoridades competentes para esclarecer lo sucedido y determinar las causas del accidente.

El comunicado subraya que la prioridad actual es acompañar a las víctimas, sus familias y la comunidad afectada, actuando con responsabilidad y sensibilidad frente a la tragedia. En ese sentido, insistieron en la necesidad de respeto durante el duelo colectivo que atraviesa la ciudad.



Finalmente, la organización aclaró que el evento fue una iniciativa privada y que el municipio no participó en su financiación ni obtuvo utilidades. El pronunciamiento fue fechado en Popayán el 4 de mayo de 2026, en medio de las investigaciones por lo ocurrido.