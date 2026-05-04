"No hubo tiempo de reaccionar": el relato de testigo de accidente de Monster Truck en Popayán

Lo que debía ser una jornada de entretenimiento y adrenalina en el sector de Boulevard Rose en Popayán el pasado domingo 3 de mayo se convirtió en una de las escenas más aterradoras registradas en la capital del Cauca.

Cientos de asistentes presenciaron con horror cómo un vehículo tipo Monster Truck, conocido como "La Dragona", perdió el control y embistió de frente a la multitud, dejando un saldo de tres personas muertas y 40 heridas.

Noticias Caracol conoció el testimonio de Diego Popayán, uno de los testigos del hecho asistió al evento junto a su novia y sus dos hijos.

"Escuché rugir ese vehículo más de lo normal", recordó, mientras que su hijo menor alcanzó a ver fuego en la parte inferior del camión segundos antes de que este se abalanzara sobre el público.



La rápida reacción del menor le permitió quitarse del camino, en lo que su padre califica como un "milagro".

"No hubo tiempo de reaccionar", expresó Diego a Noticias Caracol.



Escenas de caos y desespero

Tras el impacto inicial, el silencio del asombro fue reemplazado por gritos de auxilio y un panorama dantesco.

"Veía mucha sangre", relató Diego, quien en medio del shock buscó desesperadamente a su hijo entre la multitud. A su alrededor, decenas de personas yacían en el suelo mientras otros pedían a gritos la llegada de médicos y ambulancias.

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Un detalle crucial revelado por los testigos es que el vehículo salió del recinto del espectáculo y terminó en plena vía pública. Según los asistentes, se evitó una masacre de proporciones aún mayores gracias a que un poste detuvo la marcha del vehículo; de lo contrario, "La Dragona" habría continuado su camino por toda la avenida.



Investigación y emergencia hospitalaria

La magnitud del siniestro obligó a las autoridades a activar una respuesta de emergencia masiva. Entre los 40 heridos, se ha confirmado que siete son menores de edad. Las víctimas y la conductora del vehículo, Sonia Segura, fueron trasladadas a centros como el Hospital Universitario San José y la Clínica La Estancia, donde se han solicitado donaciones de sangre para atender la contingencia.

Por su parte, la Fiscalía General de la Nación y otros entes de control han iniciado una investigación formal para determinar si el evento contaba con las condiciones de seguridad necesarias para proteger a los asistentes de un vehículo de tal envergadura.

Vea el video del testimonio aquí:

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