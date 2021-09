Restaurantes le hacen un llamado al Gobierno para que no los olvide en la reforma tributaria

El gremio de los restaurantes pidió al Gobierno que no lo olvide en la discusión de la reforma tributaria. Argumentan que en 2021 las ventas cayeron en un 31 % y que genera más de 500.000 empleos.

“Recibimos un alivio muy importante, respaldado por el Congreso, en el que no se nos cobra el impuesto al consumo y el IVA en restaurantes franquiciados y no franquiciados. Eso fue una bala de oxígeno para que no se arruinara el resto de la industria que ha podido sobrevivir en la pandemia”, dijo en BLU Radio Guillermo Gómez, presidente de la Asociación colombiana de la industria Gastronómica (Acodres).

Sin embargo, Gómez agregó: “Vemos con sorpresa que han dejado (en la reforma tributaria) alivios para algunos sectores que comparten con nosotros esta crisis y el nuestro lo quieren dejar por fuera”.

Según el presidente del gremio, “restituir el cobro pleno de estos impuestos es un golpe mortal a la industria gastronómica”, que producirá “una lesión al mercado muy grande porque se va a ver enfrentado el país a un incremento de precios”.

“Nosotros queremos que nos escuchen, que el regreso pleno de los impuestos nos va a matar, no somos capaces con él, va a generar una inflación de precios”, reiteró Gómez.

Y es que la recuperación económica en los restaurantes no se ha podido llevar a cabo con firmeza, pues, de acuerdo con el presidente Gómez, aún hay secuelas de las protestas y bloqueos.

“Una de las secuelas de esos paros y bloqueos es el aumento de los precios de los alimentos, que son nuestros insumos. Esa afectación no nos permite operar bien”, señaló.

