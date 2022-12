Revelan identidades de extranjeros víctimas en accidente de Fusagasugá

que se volcó en la vía Neiva – Bogotá.

Publicidad

Ellos se recuperan satisfactoriamente, aunque su compañera, Mona Anker, alemana de 19 años, falleció este lunes.

Mientras tanto, bajo estado crítico y observación médica permanecen 7 de los 27 heridos que deja el fatal accidente de tránsito en la vía Fusagasugá - Bogotá.

Publicidad

En otras noticias:

- Alejandro Char , exalcalde de Barranquilla y exconsejero para las regiones, aseguró que el ex ministro de Vivienda Germán Vargas Llerras y su nombramiento como fórmula del presidente Juan Manuel Santos “ya esta cocinado” y se haría público en los próximos días.

Publicidad

-Crecen las distancias entre el candidato presidencial del Centro Democrático, Oscar Iván Zuluaga , y el ex vicepresidente Francisco Santos. El primero lo desmintió y dice que no es cierto que no se haya “ganado el corazón de los uribistas” y que busca hacer las paces con Santos.

-Este lunes el Procurador General Alejandro Ordóñez se reunirá en Washington con delegados de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos para evitar que el organismo otorgue medidas cautelares en el caso de destitución del alcalde de Bogotá Gustavo Petro . En entrevista con el programa “La hora de la verdad”, el Procurador Ordóñez dice que Petro está desafiando a la justicia: “a un funcionario público le corresponde cumplir la ley”.

Publicidad

-La Misión de Observación Electoral entregó detalles de lo que será su participación y veeduría en el proceso de revocatoria del Alcalde de Bogotá Gustavo Petro, el próximo 2 de marzo.

Publicidad

-La Alcaldía de Medellín alertó sobre Mirador de la Aurora, un nuevo proyecto de vivienda con 672 apartamentos de la constructora Murol que no tendría licencia de la Curaduría y que además sería uno de los edificios más altos de la ciudad al tener 44 pisos, en el barrio Robledo.

-El ministro de Vivienda, Luis Felipe Henao, hizo un fuerte llamado de atención a los candidatos a Congreso que están usando como bandera de campaña la entrega de viviendas gratuitas en las regiones y recordó que solo el Departamento para la Prosperidad Social y el Fondo Nacional de Vivienda son los que eligen a los beneficiarios.

Publicidad

-Las protestas estudiantiles en Venezuela cumplen ya una semana. Cuatro estudiantes y una mujer son mantenidos detenidos por los hechos violentos contra la casa del gobernador del estado Táchira. Este fin de semana también se presentaron enfrentamientos de los manifestantes con la fuerza pública mientras que en las próximas horas estudiantes de Caracas marcharán para solicitar la libertad de los estudiantes detenidos.