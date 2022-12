Revelan listado de empresas que tendrían que devolver tierras

Según las fundaciones Forjando Futuros y Paz y Reconciliación, las 19 empresas del sector financiero, cementero, minero, agropecuario, bananero y palmicultor, fueron notificadas con la sentencia de devolver las tierras que compraron siendo conscientes de la problemática de violencia que se presentaba en los terrenos.



"Está Bancolombia, el principal banco colombiano que adquirió una tierra con base a que un cliente de ellos se las dio y era una tierra de despojo. Por otro lago Argos, que compró tierras para cultivar teca, arborizar y cumplir un objeto social, y estas tierras estaban en litigio, despojadas", afirmó León Valencia, director de la Fundación Paz y Reconciliación.



Lo que están ordenando los jueces es que estas tierras se restituyan, "sin indemnización porque no se le reconoce buena fe, porque ellos debían saber que estas tierras estaban en medio del conflicto", reiteró León Valencia.



Las fundaciones denuncian que el Uribismo está pasando un Proyecto de Ley en cabeza de la congresista Nora Tobar para que se legalicen las tierras arrebatadas, las tierras despojadas y se entreguen a quienes las despojaron.



"El Uribismo y los del no quieren cambiar el punto 1 de tierras del acuerdo de paz. Ellos quieren acabar con todo lo que se ha logrado, piden que se les reconozca buena fe a todos, los que compraron tierras en medio del conflicto y eso acabaría con la ley y saca del fondo de tierras estas tierras y no queda nada. Eso debilita la redistribución de tierras para los campesinos en el marco del acuerdo de La Habana", indicó el director de la Fundación paz y Reconciliación.



Por su parte, Gerardo Vega, Director de la Fundación Forjando Futuros, reconoció que aunque las 19 empresas tienen que devolver la tierra, "empresas como Anglo, como Argos, Bancolombia, acatan la sentencia y se ponen a disposición de los jueces para hacer la devolución; empresas más pequeñas agropecuarias en algunas oportunidades se han opuesto a la sentencia y han dificultado la entrega de los predios".