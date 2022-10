Revive tesis de que estudiantes mexicanos fueron quemados en hornos crematorios

En las últimas horas trascendió la nueva hipótesis en la que trabajan los investigadores científicos que investigan la desaparición de los 43 de Ayotzinapa, que se centra en la posibilidad de que hayan sido utilizados los hornos crematorios del Ejército para desaparecer sus restos.

Los investigadores desmontaron el pasado 10 de diciembre, con argumentos técnicos, la versión de la Procuraduría General de la República (PGR) que afirmaba que los jóvenes fueron incinerados en un basurero del municipio de Cocula, Guerrero.

Ahora, con nuevas evidencias, la línea indagatoria se dirige al Ejército, por su presunta implicación en la desaparición forzada de los estudiantes: la hipótesis es bastante probable porque los estudiantes pueden haber sido incinerados en crematorios modernos del Ejército o de empresas privadas, con instalaciones suficientemente grandes y con morgue (depósito de cadáveres), dice en entrevista con el diario La Jornada el doctor Jorge Antonio Montemayor Aldrete.

Además de reclamar al Ejército que colabore, los investigadores también le piden a las compañías que entregan gas regularmente a los campos militares para ver si registró un aumento fuerte entre el 26 y 28 de septiembre o fechas cercanas.

Si se llegara a comprobar nuestra hipótesis tendría que aplicarse la Constitución; los culpables tendrían que ser juzgados. “Es un horrendo crimen y la situación es tan delicada que si dejáramos pasar esto podríamos caer muy fácilmente en un Estado neofascista”, aseguró y agregó que va a llegar hasta las últimas consecuencias. “A mí me podrán matar, pero no me asustan”, dijo el científico.