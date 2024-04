Riesgo de apagón: gremios de la energía piden al Gobierno medidas para ahorrar energía

Los seis gremios que forman parte del comité intergremial de energía que agrupa a generadoras, comercializadoras y otros agentes de la cadena están pidiendo al gobierno que tome varias medidas concretas y urgentes para conjurar el riesgo de apagón en el país entre ellas la adopción de incentivos al ahorro de electricidad.

El comunicado conjunto se da luego de que XM, administrador del sistema, le advirtiera al Gobierno nacional sobre el riesgo de un apagón a raíz de los estragos que está causando el fenómeno de El Niño y el hecho de que no se están prendiendo todas las plantas térmicas. Luego de la comunicación el Ministerio de Minas y Energía publicó dos propuestas regulatorias con las que busca resolver ayudar a resolver problema.

"Desde el año anterior planteamos a la CREG el establecimiento de incentivos a través de ajustes pertinentes a partir de las lecciones de la campaña “apagar paga” implementada en el Fenómeno de El Niño 2015-2016, que consideramos importante aplicar de manera urgente para reducir el riesgo de desabastecimiento de energía eléctrica", señalan los gremios.

Durante ese momento, en el Gobierno se Juan Manuel Santos, se dieron algunos incentivos económicos al ahorro de energía lo que llevó a una reducción en el consumo.

La comunicación, firmada por Andeg, Acolgen, Asocodis, Naturgas, Andesco y Ser Colombia, tiene varias críticas sutiles al Gobierno. Entre ellas le recuerda que las alertas no son de hoy sino que vienen desde hace meses, que las propuestas están sobre la mesa hace tiempo y que el sector privado ha hecho su parte mientras el gobierno no ha nombrado a los expertos de la Comisión de Regulación de Energía y Gas que son los que podrían actuar de inmediato.

Las empresas le advierten también al gobierno que la CREG podría actuar activando el estatuto de desabastecimiento en lugar de intervenir el mercado como está proponiendo el Gobierno porque eso incluso puede subir las tarifas a los usuarios.

Y es que el Gobierno está proponiendo prender las plantas térmicas a través de un mecanismo que se llama restricciones y que va directamente a la factura de los hogares en lugar de permitir que suba el precio en bolsa, lo que tendría un impacto más pequeño en el usuario, o activar el estatuto de desabastecimiento que da otras herramientas para atender los problemas.

Las compañías dicen, además, que el riesgo de un apagón financiero en las comercializadoras de energía no ha desaparecido del todo y se necesitan acciones concretas. Varias de esas acciones fueron propuestas por el propio Gobierno hace meses pero como no está funcionando la CREG no se firmaron.