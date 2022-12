Riesgo de confusión entre campaña por el SÍ y pedagogía por la paz es enorme: CNE

Luego que la Corte Constitucional advirtiera del riesgo enorme al confundir la campaña por el SÍ en el Plebiscito por la Paz con la pedagogía, el Consejo Nacional Electoral hizo unas advertencias claras para poder diferenciar las dos iniciativas del Gobierno.



“En esta ley del Plebiscito se establece que la pedagogía de los acuerdos está en cabeza del Gobierno Nacional, lo cual dificulta mucho más la posibilidad de que se diferencie una cosa de la otra, porque el Gobierno es parte de la campaña, y establecer esa línea divisoria es difícil. Por eso el CNE conformó unos equipos de trabajo que a partir de mañana harán un seguimiento pormenorizado para que se respeten esas fronteras que estableció la Corte Constitucional en su sentencia”, afirmó a Blu Radio Armando Novoa, Magistrado del CNE.



El Magistrado Novoa aseguró que la sentencia de la Corte Constitucional que se ocupó de la ley del plebiscito estableció con claridad qué se puede y qué no se puede hacer en la divulgación y en la pedagogía sobre el contenido de los acuerdos. “El gobierno y las autoridades públicas no pueden presentar mensajes induciendo el voto a favor del sí o del no. Esto significa que no puede haber cargas valorativas, ni mensajes subrepticios, sino que tiene que presentarse una información comprensiva e integral sobre el alcance de los acuerdos, para evitar la distorsión en el mensaje de divulgación que la ley estableció”.



Acerca del nuevo comité, el Consejo Nacional Electoral estableció dispuso de la conformación de este comité integrado por un personal especial del Consejo que se va a ocupar única y especialmente verificar que no se haga campaña.



“Si manda una información pedagógica que a su juicio está conteniendo un mensaje a favor del sí, se hará una investigación y el comité establecerá los correctivos necesarios, como ordenar el retiro inmediato de esas piezas de comunicación”, finalizó el Magistrado Novoa.